Publicado 10/02/2025 12:09

Volta Redonda - Os interessados em participar do curso Capacitar Hotelaria e Serviços têm uma nova chance. As inscrições foram prorrogadas até a próxima quarta-feira, dia 12. A iniciativa da Fundação CSN, em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda (por meio da Secretaria da Juventude), tem como objetivo a inserção, reinserção e permanência de jovens no mercado de trabalho, sendo totalmente gratuita.

Podem se inscrever jovens entre 16 e 29 anos que tenham feito cadastro em uma das unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), responsável pela seleção por meio de análise socioeconômica, e que morem em Volta Redonda. É necessário, ainda, ter o Ensino Médio completo ou estar cursando em uma escola pública.

Com seis meses de duração, o curso oferecerá aulas teóricas e práticas sobre o setor de hotelaria e serviços no Hotel-escola Bela Vista (Rua 19, nº 635, no Bela Vista) e no Vila Business Hotel (Rua 33, nº 10, no bairro Vila Santa Cecília). Os alunos terão aulas teóricas e práticas em atendimento ao cliente, bar, cozinha, eventos, garçom, governança, recepção e reservas.

Para incentivar a permanência dos participantes, a Fundação CSN oferecerá benefícios como vale-transporte (cartão de passagem para as atividades do Projeto Capacitar Hotelaria e Serviços), uniforme completo com calça, camisa, tênis, crachá e EPI (Equipamento de Proteção Individual), alimentação durante as atividades e seguro contra acidentes.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Fundação pelo telefone (24) 3348-1560, das 8h às 17h.