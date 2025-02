Mais duas pacientes foram atendidas no Hospital São João Batista - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Mais duas pacientes foram atendidas no Hospital São João BatistaFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 10/02/2025 15:44

Volta Redonda - Mais duas pacientes foram atendidas no último fim de semana, no Hospital São João Batista (HSJB), pelo projeto Coluna Reta, implementado pela Prefeitura de Volta Redonda com o objetivo de prevenir e oferecer tratamento/correção da escoliose idiopática por meio do SUS (Sistema Único de Saúde). Realizada uma vez por mês no município, a iniciativa atendeu na última sexta-feira (7) e no sábado (8) duas pacientes, de 14 e dez anos, respectivamente. As cirurgias foram realizadas pelo ortopedista especialista em coluna Juliano Coelho, responsável pelo projeto, com o auxílio do doutor Júlio Meyer. As jovens terão alta ainda nesta semana.

“Nós avaliamos as pacientes nas triagens realizadas nas escolas municipais, quando constatamos a necessidade da cirurgia. Agora, após os procedimentos, com certeza elas terão uma melhor qualidade de vida, tanto na escola quanto no dia a dia”, disse Juliano Coelho.

As triagens realizadas nas escolas têm por finalidade obter um diagnóstico precoce para evitar uma situação em que o procedimento cirúrgico seja inevitável. O Coluna Reta realiza, ainda, atendimentos no Estádio Raulino de Oliveira às sextas-feiras pela manhã. Caso o estudante apresente início de escoliose, ele é encaminhado para fazer o exame de raios X, seguido por acompanhamento. O tratamento inclui fisioterapia e, se necessário, é oferecido colete para o paciente, último recurso antes da cirurgia.

Mutirão de cirurgias

Além do Coluna Reta, o São João Batista atendeu mais sete pacientes pelo mutirão de cirurgias. Dois pacientes, de 49 e 50 anos, passaram na sexta-feira por videoartroscopias nos joelhos esquerdo e direito, respectivamente, com o doutor Flávio Reis, que é diretor-médico do HSJB. Eles tiveram alta no dia seguinte. As outras cinco cirurgias foram realizadas no sábado, atendendo a pacientes entre 40 e 64 anos, com o doutor Raphael Marchitto. Eles passaram por artroscopias e videoartroscopias e tiveram alta no domingo (9).

Com os mutirões de cirurgias realizados nos finais de semana, o Hospital São João Batista pode oferecer um maior número de procedimentos para os moradores de Volta Redonda, mantendo o cronograma de cirurgias eletivas agendadas durante a semana – além dos casos emergenciais, pois o HSJB é uma unidade de pronto atendimento.

“O São João Batista voltou a ser motivo de orgulho para a cidade. Trabalhamos muito nesses quatro anos para recuperar nosso hospital, que, por causa disso, também abriu espaço para o Coluna Reta, esse projeto maravilhoso do doutor Juliano Coelho, que tem ajudado tantos alunos da rede municipal de ensino”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.