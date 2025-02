Primeiro evento de 2025 contou com a adoção responsável de 22 animais - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 10/02/2025 12:23

Volta Redonda - O primeiro espaço de adoção “Família Animal” de 2025, da Prefeitura de Volta Redonda, possibilitou a adoção responsável de 22 animais – 12 cães e 10 gatos –, todos filhotes. As adoções aconteceram nesse sábado (8), no Shopping Park Sul, no bairro São Geraldo.

Os adotantes tiveram que assinar um termo que orienta sobre a saúde e o bem-estar dos animais. Através desse documento, a equipe da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA) acompanha o processo de adaptação e ainda oferece a castração gratuita.

“Quando um animal ganha um novo lar é um momento de felicidade pra ele e pra gente que sabe a importância de ter uma família. Todos os cães e gatos que participam do espaço de adoção são provenientes de fiscalização de maus-tratos, e de acumuladores de animais acompanhados pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal”, explicou a chefe de fiscalização da SMPDA, Ana Andrade.

O secretário municipal de Proteção e Defesa Animal, Paulinho AP, citou o compromisso com a causa animal e as parcerias em fortalecimento à rede de proteção no município.

“Estou acompanhando de perto a obra do primeiro Hospital Público Veterinário que vai atender animais da cidade e também da região, numa parceria com o Governo do Estado. Esse será um grande avanço e ainda teremos outros, como as parcerias com protetoras independentes e ONGs para atuarmos juntos em prol dos animais”, comentou o secretário.

Denúncia de maus-tratos

As denúncias de maus-tratos a animais devem ser feitas pelo número 156 – CAU (Central de Atendimento Único) da prefeitura. A Lei Municipal 4.924/13 prevê a proteção e o bem-estar de animais domésticos em Volta Redonda, tendo o respaldo da Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais).

É importante no ato da denúncia informar o endereço completo, ponto de referência e, se possível, informação sobre o animal – cor e raça, por exemplo.