As inscrições podem ser realizadas pela internet e vão até o dia 19 - Foto: Cris Oliveira

Publicado 11/02/2025 10:21

Volta Redonda - Os interessados em fazer gratuitamente o curso de Libras (Língua Brasileira de Sinais) oferecido pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), já podem se inscrever pela internet, acessando o link bit.ly/smpd-vr-curso-de-libras. A iniciativa é realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) e com o Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB-Ferp).

As inscrições para as novas turmas poderão ser realizadas até o dia 19 deste mês. As vagas são limitadas, e a lista de pessoas selecionadas para participar será divulgada no dia 24 de fevereiro, com as matrículas iniciando no dia 25. As aulas terão início em 17 de março.

O curso é voltado a toda a comunidade e visa atender às pessoas que querem se adequar à nova legislação no que diz respeito à inclusão da comunidade surda. A capacitação também é destinada aos profissionais das escolas e empresas público-privadas que atuam com integração da comunidade surda e que precisam se capacitar com o objetivo de garantir a inclusão dos surdos em quaisquer espaços sociais.

“Este ano temos algumas novidades em relação ao ano passado. As aulas noturnas acontecerão no Colégio Delce Horta Delgado, da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), no bairro Aterrado. Durante o dia, continuam as aulas no UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase). E, além do curso de Libras, teremos, nas manhãs de sábado, um curso de capacitação para intérpretes”, explicou a subsecretária da Pessoa com Deficiência, Eliete Vasques.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, lembra que a procura pelo curso foi grande no ano anterior e espera uma grande procura por parte da comunidade.

“A inclusão das pessoas com deficiência é fundamental em todas as áreas da sociedade, e esse curso de Libras, que conta com total apoio do prefeito Neto, vem incentivando e qualificando profissionais de diversos setores da sociedade para que possam atender cada vez melhor a comunidade surda”, frisou o secretário.