Ordem Pública recebe novas viaturasFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 10/02/2025 21:22

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) recebeu cinco novas viaturas que irão ampliar a segurança noturna em Volta Redonda e uma van a ser utilizada no projeto “Guarda Mirim”. Os veículos foram entregues nesta segunda-feira (10), em evento realizado na sede da Semop, na Ilha São João. O reforço é fruto de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. A cerimônia de entrega das viaturas contou com a presença do prefeito Antonio Francisco Neto, do deputado estadual Munir Neto e dos secretários de Estado da Polícia Militar, Coronel Marcelo de Menezes, e municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, entre outros secretários, vereadores e representantes de entidades da sociedade civil.

Os novos veículos, do modelo Ford Ranger, serão utilizados na segurança noturna, através do Sistema Integrado de Segurança Pública. Os carros possuem cabine dupla com capacidade para cinco passageiros e são equipados com sinalizador, GPS, sistema de comunicação e predisposição para rádio transceptor.

As equipes que irão às ruas serão compostas por policiais do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e profissionais da Semop que passaram por treinamento sobre atendimento ao público; direção ofensiva e operacional; primeiros socorros; além de noções sobre policiamento de proximidade; direito constitucional e defesa pessoal.

“Estamos ampliando esse serviço, que é suplementar ao policiamento ostensivo desenvolvido pela Polícia Militar e Guarda Municipal (GMVR). Teremos mais de 40 profissionais por dia nas ruas de Volta Redonda, otimizando os recursos das forças de segurança. A ideia é promovermos uma segurança de proximidade com a população, aumentando a sensação de segurança e gerando confiança, afinal, não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade”, disse Coronel Henrique, ressaltando que a segurança suplementar não substitui as forças de segurança já constituídas, nem os canais de comunicações oficiais como o 153 (GMVR), 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil).

Além de mais agentes nas ruas, as bases integradas de segurança pública localizadas nos bairros Santo Agostinho, Jardim Vila Rica/Tiradentes e Retiro farão o monitoramento 24 horas da cidade, se aliando ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública).

Coronel Menezes elogiou o trabalho feito pelo prefeito Neto em Volta Redonda, que promove frequentemente investimentos em segurança pública em parceria com o Governo do Estado, trazendo resultados expressivos para a cidade.

“Nós sabemos o esforço que o prefeito Neto, junto do Coronel Henrique, tem para criar um ambiente seguro para que o crime não prospere em Volta Redonda. Não é todo prefeito que tem esse olhar. Sem essa parceria, sem esse trabalho, a gente não consegue entregar resultados e uma segurança pública de qualidade. Segurança Pública é um dever do Estado, mas também uma responsabilidade de todos”, disse Coronel Menezes.

O prefeito Neto agradeceu a parceria com o Estado que tem ajudado Volta Redonda a se tornar uma referência cada vez maior, inclusive na Segurança Pública.

“Somos muito grato por todo o investimento em prol da Segurança Pública do município. Nós nunca tivemos um governador (Cláudio Castro) e um secretário da PM com essa visão e competência. Vocês têm ajudado muito o município. Volta Redonda é hoje uma cidade segura graças a essa nossa parceria”, celebrou o prefeito Neto.

Novas patrulhas

Durante o evento, três novas patrulhas de proteção da Guarda Municipal de Volta Redonda foram lançadas. Elas atuarão na prevenção, mediação e repressão a conflitos sociais, garantindo um atendimento adequado aos temas que envolvem crianças e adolescentes, animais e o meio ambiente e em casos de intolerância religiosa, preconceito racial e contra pessoas com deficiência (PCDs) e LGBTQIA+. A cidade já contava com as patrulhas Maria da Penha, Escolar e de Proteção ao Idoso.

“São medidas para a construção de uma sociedade mais igualitária, até porque as legislações estão em constantes evoluções. A ideia é que essas novas patrulhas sejam capazes de atender de forma especializada, dentro de uma pessoalidade, a fim de reduzirmos significativamente alguns conflitos sociais. São temas importantes para a sociedade de Volta Redonda e que atendem ao desejo da população, assim como do prefeito Neto”, disse Coronel Henrique.

Projetos Piloto Cidadão e Guarda Mirim

Houve também o lançamento do projeto “Piloto Cidadão”, que visa a construção de um trânsito mais seguro na cidade, oferecendo noções de educação com o atrativo do kart a adolescentes entre 14 e 17 anos. A ação é uma iniciativa da Semop em parceria com as secretarias da Juventude (Sejuv), de Assistência Social (Smas) e com o Kartódromo Internacional de Volta Redonda. E o anúncio da ampliação da “Guarda Mirim”, com foco na inclusão social e que atenderá alunos da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e da Casa da Criança e do Adolescente de Volta Redonda. O projeto contará com uma van exclusiva para o transporte dos alunos e profissionais especializados para poder receber e lidar com esse público. Ambas as atividades terão início em março.