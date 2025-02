O objetivo é promover uma Capitania itinerante no interior do estado - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 11/02/2025 10:13

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (Compdec), em parceria com a Marinha do Brasil, através da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, está sediando nesta semana ações de fiscalização do transporte aquaviário realizada pelo órgão da Marinha, atendendo Volta Redonda, Resende e Piraí. O objetivo é promover uma Capitania Itinerante no interior do estado, com atendimento na sede da Defesa Civil de Volta Redonda, na Ilha São João.

“Firmamos essa parceria importante com a Marinha, por meio da Capitania dos Portos, para que eles possam trazer os serviços deles para mais próximo da população do Sul Fluminense, principalmente por conta da localização estratégica da nossa sede à margem do Rio Paraíba do Sul, entre as outras duas cidades atendidas”, explicou o coordenador da Defesa Civil de Volta Redonda, Rubens Siqueira.

De acordo com a Capitania dos Portos, o objetivo é ofertar a renovação/atualização de Carteiras de Habilitação de Amador (CHA) e de Cadernetas de Inscrição e Registro (CIR), além da renovação e a atualização de Títulos de Inscrição de Embarcação (TIE).

Para viabilizar o atendimento, os interessados deverão apresentar documentos previstos nas Normas da Autoridade Marítima (Normam) e na Carta de Serviços ao Usuário, disponível no site: www.marinha.mil.br/cprj, bem como um comprovante de residência referente às cidades atendidas: Volta Redonda, Resende e Piraí.

O atendimento da Capitania Itinerante iniciou nessa segunda-feira (10), na parte da tarde, e segue nesta terça-feira (11) até sexta-feira (14), em dois horários: pela manhã, das 9h às 12h; e à tarde, das 13h às 16h.

“A Defesa Civil de Volta Redonda está à disposição de órgãos e instituições que queiram estabelecer parcerias em prol da população, inclusive com a estrutura da sede, que foi totalmente reformada recentemente e conta com um auditório para a realização de eventos. Seja para orientar, capacitar, treinar, atuar em ações em conjunto com outros órgãos, estamos sempre prontos para ajudar”, frisou Rubens.