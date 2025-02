As cirurgias são realizadas na Ilha São João e no HSJB - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

11/02/2025

Volta Redonda - O programa Revi-VER, implantado pela Prefeitura de Volta Redonda em 2021 para ampliar a oferta de cirurgias de catarata pelo SUS (Sistema Único de Saúde), atingiu a marca de 20.601 procedimentos realizados. A grande maioria das cirurgias aconteceu em Centro Oftalmológico Móvel, que fica na Ilha São João. Apenas os pacientes com comorbidades são submetidos a cirurgias de catarata no Hospital São João Batista (HSJB).

“São pessoas com idade avançada e que possuem alguma comorbidade como cardiopatias, hipertensão arterial, AVC (Acidente Vascular Cerebral), Alzheimer e Parkinson, por exemplo. Pelo quadro clínico, esses pacientes precisam ser sedados e, por isso, as cirurgias de catarata são realizadas no centro cirúrgico do Hospital São João Batista”, explicou o diretor-geral da unidade, o vice-prefeito Sebastião Faria, reforçando que o Revi-VER zerou a fila de espera pelo procedimento em Volta Redonda.

O prefeito Antonio Francisco Neto comemorou a marca alcançada pelo Revi-VER na unidade móvel da Ilha São João, mas lembrou que a construção do Hospital dos Olhos, também na Ilha, vai oferecer mais conforto e permitir aumentar ainda mais a oferta de cirurgias.

“Já realizamos mais de 20,5 mil cirurgias de catarata graças à unidade móvel e queremos fazer ainda mais com o hospital. Trabalhamos nos últimos quatro anos para que a população tivesse um serviço de saúde de qualidade oferecido pelo município, e estamos cumprindo nosso objetivo”, disse o prefeito, lembrando que as obras do Hospital dos Olhos estão em fase avançada.

Quando concluída, a unidade será totalmente climatizada e terá três consultórios; recepção; sala de espera; sala de exame; banheiros adaptados; sala para lavagem e esterilização dos instrumentos cirúrgicos; duas salas de espera para cirurgia; uma sala de cirurgia; e outras dependências.

Outros procedimentos oftalmológicos

O Instituto de Olhos Parolin, empresa contratada pela Prefeitura de Volta Redonda para executar o programa Revi-VER e coordenar o serviço oftalmológico no município, realiza outros atendimentos e procedimentos na Ilha São João.

Com mutirões mensais, a empresa também faz consultas pré-operatórias (biometria) e pós-cirúrgica – no dia seguinte à operação e um mês após o procedimento; capsulotomias com YAG laser – procedimento oftalmológico para realizar a limpeza da lente intraocular implantada no olho durante o procedimento de remoção da catarata. Além de cirurgias de pterígio, para remoção de uma membrana que cobre a parte branca do olho.

Durante a semana de mutirão na Ilha São João, o Centro Oftalmológico, que fica na Policlínica da Cidadania, no Estádio Raulino de Oliveira (bairro Jardim Paraíba), recebe os pacientes para exames de OCT (Tomografia de Coerência Óptica), que permite avaliar as estruturas oculares e diagnostica diversos tipos de doença.

No Hospital São João Batista, além das cirurgias de catarata em pacientes com comorbidades, a equipe do Instituto de Olhos Parolin também realiza cirurgias de vitrectomia – que pode incluir a cirurgia de catarata concomitantemente; de estrabismo; dacriocistorrinostomia, para a obstrução do ducto nasolacrimal; plástica; além de aplicação de injeção intravítreo, aplicada no globo ocular, geralmente utilizada para tratamento de doenças de retina.