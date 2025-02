Já foram recuperados mais de 20 veículos - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Já foram recuperados mais de 20 veículosFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 12/02/2025 11:40

Volta Redonda - Dentre as responsabilidades de se administrar um município, a Prefeitura de Volta Redonda tem buscado, desde 2021, agir de acordo com os princípios do serviço público, dentre eles a eficiência, a eficácia e a efetividade. A partir desse espírito, a Secretaria Municipal de Obras (SMO) tem trabalhado não apenas com a infraestrutura e a recuperação do mobiliário urbano, entre outros, mas também com a finalidade de levar economia aos cofres públicos, por meio da recuperação de veículos que se encontravam em desuso.

Graças a esse trabalho, a SMO, por intermédio do Departamento de Máquinas e Veículos, realizou o conserto de 23 máquinas e veículos, que voltaram a atender à população – evitando, dessa forma, a necessidade de aquisição de novos equipamentos. A população pode até não perceber, mas todos os dias, logo pela manhã, eles já estão nas ruas realizando os mais diversos serviços.

Foram reabilitados, no total, 11 caminhões, sendo dois deles do tipo munck – que possuem um guindaste para movimentação, remoção, levantamento e transporte de cargas relativamente leves – e dois do tipo pipa, para transporte de água. O Departamento de Máquinas e Veículos também recuperou uma pá carregadeira, uma escavadeira hidráulica, uma motoniveladora (patrol), um rolo compactador de asfalto, uma carreta, uma van furgão, uma Kombi, um Palio, um Santana, uma Saveiro e um guincho.

Outro equipamento que voltou a ser utilizado é o sewer-jet, destinado à desobstrução e à limpeza de redes de esgoto e galerias de águas pluviais, dentre outras. Ele contém uma bomba de alta pressão, impulsionada por um motor estacionário ou por tomada de força do próprio caminhão.

“Sabemos que os veículos possuem um tempo de vida útil, mas há situações em que basta fazer reparos para que essas máquinas e veículos possam voltar a servir à população”, afirma o secretário municipal de Obras, Jerônimo Teles. “Dessa forma, ajudamos o município a economizar e a ter condições de atender à população de forma imediata, o que não aconteceria se precisássemos aguardar uma licitação para adquirir novos veículos.”

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou que o município tem buscado fazer uma administração economicamente eficiente e eficaz. “Com a recuperação desses veículos, a prefeitura pode investir em outros setores, para que façamos de Volta Redonda uma referência na administração de recursos e de benefícios para seus moradores”, frisou.