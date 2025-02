Famílias recebem o kit de enxoval no momento da alta - Foto: Divulgação - Secom/PMVR



Publicado 12/02/2025 09:49

Volta Redonda - Um kit básico de uma importância acolhedora às mamães da maternidade do Hospital São João Batista (HSJB), unidade da Rede Municipal de Saúde de Volta Redonda, já beneficiou 132 famílias este ano. O kit “Alta Feliz” é entregue no momento da alta do bebê, com itens essenciais como fraldas, toalha, meias, trocador, diploma de nascimento, foto do bebê e uma cartilha feita especialmente para as mães, com orientações sobre os cuidados com o recém-nascido. Essa cartilha também está disponível para as mães em áudio e em vídeo com interpretação em Libras (Língua Brasileira de Sinais), e pode ser acessada ao escanear o QR Code dentro do kit.

Para a coordenadora da Pediatria do HSJB, Thais Ferraz, esse ato humaniza o atendimento no SUS (Sistema Único de Saúde), principalmente para as famílias que não tiveram condições financeiras para a compra do enxoval.

“É com grande alegria que celebramos um mês de entrega dos kits em 2025. O projeto ‘Alta Feliz’ oferece não só um lindo enxoval, mas também uma cartilha elaborada em parceria com o UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), que aborda de maneira educativa as principais dúvidas dos pais nos primeiros meses de vida do bebê”, disse a médica.

O diretor-geral do HSJB e vice-prefeito, Sebastião Faria, destacou que a unidade voltou a ser referência em pronto atendimento na saúde pública, e que a população pode esperar por um serviço ainda melhor quando concluídas as obras de ampliação e modernização do hospital.

“É muito gratificante sabermos que esse projeto contribui com tantas famílias. Iniciamos o ‘Alta Feliz’ em 2024, sendo uma iniciativa pioneira na saúde pública, oferecendo um tratamento ainda mais completo às mães e aos recém-nascidos. O atendimento do hospital é referência como maternidade de alto-risco na região”, comentou Faria.