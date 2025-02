As novas viaturas já estão em ativa nas ruas da cidade - Foto: Divulgação/Semop

Publicado 11/02/2025 13:43

Volta Redonda - As novas viaturas adquiridas pelo Governo Municipal e entregues em cerimônia realizada na noite dessa segunda-feira (10) já reforçam a segurança de Volta Redonda. As equipes compostas por um profissional da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e dois policiais militares inscritos no Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) já estão nas ruas e percorrendo todos os bairros da cidade.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, explicou que a medida visa otimizar recursos e ampliar a repressão às práticas delituosas, liberando a Guarda Municipal para atuar em suas atribuições exclusivas – como o estacionamento irregular e outras infrações ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

“Estamos otimizando recursos e promovendo uma segurança de proximidade com a população, aumentando a sensação de segurança e gerando confiança, afinal, não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade. Lembrando que o Sistema Integrado de Segurança Pública é um serviço suplementar ao policiamento ostensivo desenvolvido pela Polícia Militar e Guarda Municipal (GMVR), não substituindo as forças de segurança já constituídas, nem os canais de comunicações oficiais como o 153 (GMVR), 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil)”, disse Coronel Henrique.

O horário de atuação do Sistema Integrado de Segurança Pública foi ampliado, com atividades quase 24 horas por dia; serão sete equipes trabalhando das 9h às 21h e três, das 17h às 5h. Acrescido das equipes de supervisão.

“Ao longo de dois anos, através da integração entre as forças de segurança (polícias Militar, Civil, Operação Segurança Presente, Guarda Municipal, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal), foi possível alcançar resultados significativos na redução de crimes em Volta Redonda, mas ainda há condições de avançarmos mais e é isso que estamos prezando. Agradecemos à população e pedimos: confiem na Segurança Pública”, disse Coronel Henrique.

Além de mais agentes nas ruas, as bases integradas de segurança pública localizadas nos bairros Santo Agostinho, Jardim Vila Rica/Tiradentes e Retiro estão realizando o monitoramento 24 horas da cidade, se aliando ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública).