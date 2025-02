A terceira fase da obra começou nesta terça-feira, dia 11 - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

A terceira fase da obra começou nesta terça-feira, dia 11Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 11/02/2025 15:39

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda continua avançando na implantação do novo trevo de acesso ao bairro Santo Agostinho, localizado no quilômetro 283 da Rodovia Lúcio Meira (BR-393). Com a autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e da concessionária K-Infra, responsável pela administração da BR-393, a obra é executada pela empresa Luquip Terraplenagem Ltda. e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Obras (SMO).

A terceira fase da obra, que inclui a regularização do solo e a terraplenagem, começou nesta terça-feira, dia 11, com a chegada das máquinas ao local. Essa etapa será a mais longa, com previsão de duração de 30 dias, e tem como objetivo preparar a estrutura para a implantação definitiva das novas vias.

Na primeira etapa foi realizado o levantamento topográfico da área e a definição das vias, incluindo colocação das estacas que delimitam o traçado do novo trevo. A segunda fase se concentrou na instalação da sinalização: placas informativas e sinalização de trânsito foram colocadas para alertar os motoristas sobre as intervenções em andamento. Durante esse processo, não houve bloqueio de vias, sendo apenas feitos desvios sinalizados para garantir a segurança e o fluxo contínuo do tráfego.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco, destacou a importância da sinalização para a segurança de motoristas e pedestres. “Nosso compromisso é manter o fluxo da rodovia funcionando normalmente, com todos os motoristas e pedestres cientes das mudanças e das medidas de segurança implementadas no local”, explicou.

Mobilidade urbana mais segura e eficiente

A obra atende a uma antiga demanda dos moradores e comerciantes do bairro, que buscavam um acesso mais seguro e eficiente. “Estamos avançando com uma intervenção estratégica, que trará mais mobilidade para Volta Redonda. Todo o processo está sendo executado com planejamento para minimizar os impactos no trânsito e garantir a segurança dos usuários da via”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Homenagem – O novo trevo será batizado com o nome de Romeu Cezar de Almeida, em homenagem ao pai do vereador Rodrigo Furtado. A iniciativa partiu do ex-vereador Jorginho Fuede, atualmente secretário municipal de Meio Ambiente, por meio de uma lei municipal. Romeu foi um morador tradicional do bairro Santo Agostinho, e sua família ainda reside na região.