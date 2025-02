Objetivo é conscientizar com dinâmicas relacionadas ao meio ambiente - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 12/02/2025 11:25

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) de Volta Redonda lançou neste mês o “Educar Cras”. O projeto tem como objetivo fortalecer a consciência da preservação dos recursos naturais e o desenvolvimento sustentável em crianças, adolescentes e idosos.

As atividades acontecem semanalmente nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social) do município com uma equipe multidisciplinar da SMMA. Dentro das dinâmicas oferecidas estão palestra educativa, consumo consciente, descarte correto de resíduos sólidos, coleta seletiva, plantio de mudas, limpeza de córregos e rios, entre outras.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Jorginho Fuede, o “Educar Cras” busca destacar a necessidade da harmonia entre a população e o meio ambiente. “Através desse projeto estamos levando informação e conscientizando – de maneira lúdica e com uma linguagem acessível – as crianças e os adolescentes. Também estamos direcionando essa ação para a pessoa idosa, aproveitando toda a experiência de vida dos vovôs e das vovós, tornando-os colaboradores com as questões ambientais”, disse o secretário.

Leilimar de Oliveira e Eddie Reis estão à frente do projeto que será ampliado para as escolas da Rede Municipal de Ensino por meio do programa “O Meio Ambiente e a Juventude”, em parceria com a Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) de Volta Redonda.

“Vamos lançar futuramente esse projeto com diversas atividades teóricas e práticas para os alunos. Queremos levar para dentro das escolas conscientização sobre queimadas e demonstração de equipamentos como Brigada de Incêndio, por exemplo”, comentou Leilimar.

Ainda dentro do programa, os alunos terão acesso ao circuito do saber – uma gincana interativa – e também ao jogo de perguntas e respostas com vários temas sobre o meio ambiente.

“A nossa proposta final é levar os alunos a um passeio educativo no Parque Zoológico Municipal (Zoo-VR), onde eles farão um plantio de muda, simbolizando o compromisso com a preservação ambiental, encerrando com chave de ouro as ações”, explicou Eddie.