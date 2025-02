O evento aconteceu na Câmara de Vereadores de Volta Redonda - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 12/02/2025 14:17

Volta Redonda - A Academia da Vida Oscar Cardoso, voltada para pessoas acima de 60 anos e vinculada à Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), deu boas-vindas aos novos alunos com um evento especial nessa terça-feira, dia 11, realizado na Câmara de Vereadores. A programação teve como foco os alunos novatos, que puderam conhecer a estrutura da escola, os professores e as disciplinas oferecidas, além de tirar dúvidas sobre o funcionamento da unidade.

Durante a recepção, os novos alunos foram apresentados à Academia da Vida, com o objetivo de prepará-los para o início das aulas, que ocorrerá já nesta quarta-feira (12). O evento também foi realizado para os veteranos na segunda-feira (10), sendo uma oportunidade para se reencontrarem com os colegas e a equipe da instituição, em um momento descontraído antes do retorno às aulas.

A diretora-geral da Academia da Vida, a professora Márcia Regina da Silva Campos, explica que a expectativa é que todos os alunos matriculados participem.

“Temos cerca de 60 novos alunos até agora, e, no total, contando com os veteranos, estamos com aproximadamente 250 alunos. A recepção dos novatos foi pensada para proporcionar uma integração completa, com informações claras e detalhadas, para que cada um se sinta seguro e bem-vindo. Para os veteranos, reservamos um espaço de celebração e reencontro, para que pudessem renovar as energias para o novo ano letivo com mais leveza e alegria”, explicou a diretora-geral.

A dona de casa Maria Aparecida Cândido Ferreira, de 61 anos, está prestes a iniciar sua jornada na Academia da Vida, e a principal motivação vem do seu marido, José Carlos, que já foi aluno e viu a transformação que a academia trouxe para sua vida.

"Vou começar o ano na Academia da Vida, graças ao meu marido. Ele já fez o curso há uns três anos, e eu via como era bom para ele, que se tornou uma pessoa diferente, mais alegre, fez muitas amizades e passou a ter uma perspectiva muito melhor de vida. Ele me incentivou muito a vir para cá, porque viu como a academia fez bem. Eu também espero ter mais contato com outras pessoas, sair um pouco de casa, porque fico muito tempo sozinha, já que trabalho e vendo produtos de beleza em casa. Este ano, além do curso básico, que vou fazer, estou muito animada para começar o curso de inglês. Estou um pouco ansiosa, mas sei que vai ser uma experiência incrível", destacou a aluna.

José Carlos Ferreira, de 77 anos, é um exemplo de motivação e companheirismo. Casado com Maria Aparecida Cândido Ferreira há 20 anos, reconhece que foi o grande incentivador dela a se matricular na Academia da Vida. Agora, ele também está retornando à instituição, onde já completou um ciclo de estudos e conquistou um diploma.

"O que me motivou a voltar? A vontade de apoiar a esposa e reviver as boas experiências que tive na academia, além de continuar a aprender e fazer novas amizades. Estamos juntos há 20 anos, e sempre estive em casa, e ela também, então decidi voltar à Academia da Vida para poder ficar ao lado dela e dar todo o apoio necessário. Eu já fiz o curso há alguns anos e me formei, mas agora vou voltar ao primeiro ano, para poder estar com ela e fazer a jornada juntos. A expectativa é ótima, e vou estar lá para apoiar a Maria, conhecer todos os novatos e fazer mais uma vez parte dessa grande família da Academia da Vida", ressaltou o aposentado.

Elizabeth dos Santos e Ricardo, de 69 anos, acredita que o aprendizado não tem fim. Para ela, cada experiência é uma oportunidade de crescimento. Motivada pela vontade de aprender e de estar em constante evolução, ela se matriculou na Academia da Vida.

"Eu sempre penso que, na vida, tudo o que você faz é aprendizado. Na Academia da Vida, acredito que vou aprender mais, mas também vou relembrar coisas que já aprendi ao longo da minha vida. Além disso, é muito bom poder conhecer gente nova, trocar experiências e, claro, ter boas conversas sobre a vida. No ano passado, fiz um curso da Universidade Federal Fluminense (UFF) voltado para a terceira idade, e foi uma experiência muito boa, que valeu a pena. Agora, quero dar continuidade a isso e continuar aprendendo. Quanto mais a gente aprende, mais cresce. E estou muito animada para o que vem por aí”, ressaltou a aluna.

Início das atividades e inscrições para novos alunos

O ano letivo de 2025 começa oficialmente amanhã (12), no Colégio Estadual Barão de Mauá, onde a Academia da Vida está funcionando temporariamente enquanto a sede oficial, no Estádio da Cidadania, passa por reformas.

Ainda há vagas disponíveis para os cursos básicos de Atualização, Letramento e Português, essenciais para quem deseja ingressar nos cursos de extensão da academia. As inscrições continuam abertas e podem ser feitas na secretaria da Academia da Vida, no Colégio Barão de Mauá, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 16h30.

Para a matrícula, é necessário apresentar cópia do documento de identidade, CPF, comprovante de residência, duas fotos 3x4 e atestado médico para quem deseja participar das atividades físicas.

Cursos da Academia da Vida

Idosos com qualquer grau de escolaridade podem se inscrever nos cursos, que oferecem opções de extensão como Mente Ativa, Informática, Arte, Inglês, Bem Viver, Exercício, Dança, Mundo Contemporâneo, Teatro, Estados do Brasil, Curiosidades Geográficas, Robótica, Oficina de Gerontologia, Português e Qualifica Biografia.