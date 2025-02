Objetivo é a melhora da qualidade do transporte público em Volta Redonda - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Objetivo é a melhora da qualidade do transporte público em Volta RedondaFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 13/02/2025 11:33

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda informa que mais cinco linhas municipais de transporte público da Viação Pinheiral passarão por intervenção e serão absorvidas pela Viação Elite. O prefeito Antonio Francisco Neto anunciou a mudança nesta quinta-feira, dia 13, após reunião com representantes da Viação Pinheiral e da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) na quarta-feira (12). O objetivo é melhorar o atendimento à população de forma geral.

“Fizemos ontem (quarta) à noite uma reunião e demos todo o aval à decisão do Paulo Barenco (secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana), por conta da situação delicada em que a Pinheiral vem operando. Vamos retomar as linhas que pertencem ao Poder Público. Também estivemos com o pessoal da Elite, que está com 10 ônibus novos, e vamos substituir. Isso vai permitir uma reorganização do sistema para melhorar o atendimento à população”, afirmou Neto.

As linhas 400 (Vila Brasília), 405 (Coqueiros) e 455 (Fazendinha) passarão a ser operadas pela Elite a partir do próximo dia 22. As linhas 515 (Fundação Beatriz Gama) e 545 (Siderlândia) mudarão de operadora a partir do dia 1º de março. Antes disso, a prefeitura já havia feito intervenção parecida nas linhas 415 (Belo Horizonte-Conforto) e 450/450A (Circular Nova Esperança-Jardim Amália). Com isso, a Viação Pinheiral deixa de operar todas as linhas que havia adquirido da extinta Viação Sul Fluminense.

O secretário Paulo Barenco explica que as mudanças só ocorrerão a partir do dia 22 para que a nova operadora tenha tempo para organizar a operação das linhas que passarão por intervenção. “A Viação Pinheiral segue, no entanto, administrando as linhas do chamado ‘tronco original’, que são aquelas em que a operadora obteve a concessão por via judicial. Porém, a Pinheiral tem agora mais 13 carros para reforçar sua operação nessas linhas”, explicou Barenco.

No total, a Viação Elite, que adquiriu recentemente 10 novos veículos, está entrando com 13 novos veículos para regularizar o serviço nas linhas que passarão por intervenção, com a contratação de mais 32 pessoas.

“O Poder Público torce para que as linhas que estão ficando com a Pinheiral melhorem, eles vão ter mais 13 carros para reforçar essas linhas. Torcemos para que tudo se resolva logo, pois a população tem reclamado muito, mas estamos trabalhando dentro do que compete ao Município para que o transporte público melhore mais, e logo”, afirmou o prefeito Neto, lembrando que, por força de uma decisão judicial, não é possível fazer uma licitação global da operação do transporte público em Volta Redonda.

Linhas intermunicipais

Além disso, o prefeito Antonio Francisco Neto se reuniu com o deputado estadual Munir Neto, para que as ações para melhorar as linhas intermunicipais sejam ampliadas através de ações da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro).

Munir ressaltou que já está em contato com os prefeitos de municípios vizinhos, que são afetados pelo transporte intermunicipal, para que uma ação coordenada saia do papel o mais rápido possível.

“Estamos em contato constante com a população, com o Detro (Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro) e com os prefeitos. O Neto tomou uma decisão acertada, tem nosso apoio, mas temos de levar essa intervenção às linhas intermunicipais onde for necessário”, disse o deputado.