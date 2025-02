Material tem objetivo de conscientizar sobre serviços prestados - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Material tem objetivo de conscientizar sobre serviços prestadosFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 13/02/2025 11:43

Volta Redonda - A Vigilância Sanitária de Volta Redonda elaborou panfletos educativos para alertar a população sobre três temas: a diferença entre os serviços de saúde e de embelezamento; dicas na hora de comprar alimentos; e o que observar num consultório odontológico. O texto foi elaborado pela equipe da Vigilância Sanitária do município, com base em resolução da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

“O material ajuda os consumidores a não caírem em armadilhas enquanto buscam por esses serviços. Além disso, orienta também os responsáveis pelos estabelecimentos a se adequarem e cumprirem as normas estabelecidas pela Vigilância Sanitária”, afirmou o coordenador do órgão em Volta Redonda, Carlos Amaro Chicarino de Carvalho.

Saúde e embelezamento

O profissional de embelezamento não é considerado profissional de saúde, por isso, não pode utilizar medicamentos em suas práticas, somente cosméticos. E não existem cosméticos injetáveis, é proibido ao profissional de embelezamento realizar procedimentos injetáveis nos clientes. Entre esses profissionais estão esteticistas, cosmetólogos, técnico em estética, cabeleireiro, barbeiro, manicure, pedicure, depilador e maquiador. Os procedimentos permitidos são massagem, drenagem linfática, depilação, maquiagem, embelezamento dos olhos e cuidados com cabelos e unhas.

Alguns alertas importantes são: não confie em propagandas bonitas, certifique-se que o profissional possua a devida formação e capacitação. Somente profissionais de saúde, devidamente habilitados, podem realizar procedimentos estéticos. Todo material utilizado deverá ser descartável e o profissional deverá estar com vestimenta adequada, touca e luva. O local deve estar limpo e organizado. E atenção: as câmaras de bronzeamento artificial são proibidas pela Anvisa, por causarem sérios riscos à saúde.

Orientações sobre alimentos ao consumidor

Observe se o local está limpo e organizado e se as mercadorias estão sobre estrados ou em prateleiras; o rótulo deve ter informações adequadas como nome do produto, marca, data de fabricação e prazo de validade. Verifique se as embalagens estão intactas e se a temperatura de conservação está de acordo com a rotulagem; e observe o aspecto dos produtos: cor não escurecida, odor característico do tipo de produto e consistência firme.

Os produtos de origem animal devem ter registros nos órgãos competentes – SIF (Selo de Inspeção Federal), SIE-RJ (Selo de Inspeção Estadual) e SIM (Selo de Inspeção Municipal).

Serviço odontológico

Como um estabelecimento de saúde, os consultórios odontológicos dever ser limpos e higienizados; ter os instrumentais esterilizados; fornecer avental de chumbo com protetor de tireoide ao paciente, em caso de exames radiográficos (RX); disponibilizar óculos de proteção para o paciente; além disso, o dentista deve usar touca, óculos de proteção, máscara, jaleco e luvas. Essas medidas têm como objetivo eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde durante o tratamento dentário.

O licenciamento sanitário é obrigatório para quaisquer serviços de saúde e deve estar visível ao público. Qualquer dúvida, é possível entrar em contato com a Vigilância Sanitária de Volta Redonda pelo e-mail: vigilanciasanitariavr@gmail.com ou pelo telefone: (24) 3512-9691.