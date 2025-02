Programação começa a partir do próximo dia 15, sábado - Foto: Arquivo - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 13/02/2025 11:57

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda lançou a programação do Carnaval de Rua 2025 no município. O governo municipal e os órgãos de segurança pública autorizaram o desfile de 20 blocos carnavalescos que vão levar a folia para diversos bairros. O início das apresentações será no próximo sábado, 15. A prefeitura vai disponibilizar banheiros químicos para os foliões e apoio da Guarda Municipal (GMVR) para conforto e segurança da população.

O planejamento para o Carnaval 2025 de Volta Redonda envolveu as secretarias municipais de Cultura (SMC), de Ordem Pública (Semop), de Serviços Públicos (SMSP) e de Fazenda (SMF), além das forças de segurança do município.

“O período do Carnaval é marcado por grandes manifestações populares e é dever do Poder Público incentivar e garantir que tudo aconteça em ordem, para levar diversão e cultura de forma segura para a população. A exemplo do Festival de Folia de Reis, organizado anualmente pela prefeitura no mês de janeiro, queremos preservar a cultura da cidade com um Carnaval de paz e diversão”, disse o subsecretário de Cultura de Volta Redonda, Frederico Paschoeto.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, lembrou que, como de costume, reuniões com todos os organizadores de blocos carnavalescos e autoridades foram realizadas com objetivo de garantir um Carnaval mais seguro.

"A ideia é ajustar o policiamento e otimizar os recursos de todas as forças de segurança e envolver a todos no resultado, que é o de um Carnaval mais seguro. Importante salientar que desde a criação da Secretaria Municipal de Ordem Pública, em 2021, todos os eventos que são realizados em Volta Redonda passam por esse protocolo e avaliações posteriores. Esse histórico nos ajuda nas tomadas de decisões futuras. Esperamos que se houver excessos, que seja somente de alegria", disse Coronel Henrique.

Bloco da Vida desfila no sábado de Carnaval e no dia 15 de março

O tradicional Bloco da Vida vai desfilar no sábado de Carnaval, dia 1º de março, e fecha a programação do Carnaval de Rua 2025 de Volta Redonda no dia 15 de março. O grupo, mantido pela prefeitura e coordenado pelo Banco da Cidadania, é formado por mais de 500 pessoas da Melhor Idade. Neste ano, eles levam para a Rua 14, na Vila Santa Cecília, das 18h às 22h, o enredo “Se é sorte ou azar, só o tempo dirá”.

Confira a programação que começa com o Bloco infantil Mamãe Eu Quero Sambar

Bloco Infantil Mamãe Eu Quero Sambar

15 de fevereiro (sábado) – 14h às 18h

Centro Cultural da Fundação CSN – Vila Santa Cecília

Bloco Lgbti Folia

16 de fevereiro (domingo) – 14h às 22h

Rua 558 (Acesso Laranja do Estádio da Cidadania) – Nossa Senhora das Graças

Alegria, Alegria do Parque das Ilhas

22 de fevereiro (sábado) – 17h às 20h

Praça Ayrton Senna – Rua C

Bloco Vai que Cola

22 de fevereiro (sábado) – 13h às 19h

Avenida Osvaldo Cruz, 233 – Vila Mury

Bloco Carnavalesco os Kurujas

22 de fevereiro (sábado) – 15h às 21h

Praça Santos Dumont, Rua Pompeu – Voldac

Bloco Botequim Folia

22 de fevereiro (sábado) – 10h às 19h

Rua 23-B (ao lado do Memorial Zumbi) – Vila Santa Cecília

Bloco de Volta na Redonda

23 de fevereiro (domingo) – 8h às 14h

Biblioteca Municipal Raul de Leoni – Vila Santa Cecília

Bloco Tô no Brilho

23 de fevereiro (domingo) – 14h às 22h

Ilha São João – Voldac

Bloco As Piranhas do Beco

28 de fevereiro (sexta-feira) – 18h às 22h

Rua 41G – Vila Santa Cecília

Bloco Os Caretas

1º de março (sábado) – 17h às 22h

Sede do bloco – Sessenta

Bloco Unidos de Santa Rita

1º de março (sábado) – 15h às 21h

Praça Sebastião Baganha – Santa Rita do Zarur

Bloco Carnavalesco Vai dar Merda

1º de março (sábado) – 14h às 22h

Avenida 42 – Jardim Tiradentes

Bloco da Vida

1º e 15 de março (sábado) – 18h às 22h

Rua 14 – Vila Santa Cecília

Associação Carnavalesca Pé de Galinha

2 de março (domingo) – 14h às 21h

Avenida Walter Granato da Rocha (Sede do bloco) – Vila Rica/Tiradentes

Associação Recreativa Unidos da Chiquinha

4 de março (terça-feira) – 16h às 22h

Avenida 3 – Jardim Tiradentes

Blocos na Rua com Sabor de Mel

4 de março (terça-feira) – 15h às 20h

Rua Campos – Siderlândia

Bloco Tacalipal

8 de março (sábado) – 14h às 22h

Praça 7 de Setembro – Eucaliptal

Bloco do Lençol

9 de março (domingo) – 16h às 22h

Praça Brasil – Vila Santa Cecília

Bloco Só Quem pode, Só Quem Fecha

9 de março (domingo) – 16h às 21h

Praça Santos Dumont – Vila Americana

Bloco dos Crias de Santa Cruz

9 de março (domingo) – 14h às 21h

Santa Cruz