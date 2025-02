Oportunidade é parceria entre SMPD e Fundação Beatriz Gama - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Volta Redonda - Vinte e um familiares de pessoas com deficiência (PCDs) têm vagas garantidas nos cursos profissionalizantes da Fundação Beatriz Gama (FBG), do primeiro semestre de 2025. A oportunidade surgiu por meio de parceria da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) e da FBG com a Associação ArfloreSer – Autismo em Rede Volta Redonda. O objetivo é estimular o empreendedorismo em famílias com filhos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

O diretor-pedagógico da Fundação Beatriz Gama, Wesley Faria Portela, confirmou que as vagas para essas pessoas estão reservadas, mas que a FBG vai abrir inscrições para toda a comunidade a partir da próxima terça-feira, 18.

“Os cursos profissionalizantes são nas áreas de confeitaria, corte e costura, estética corporal, ornamentação com bolas, mecânica de autos, depilação com designer de sobrancelha, cabeleireiro, manicure com aplicação acrigel, maquiagem, empreendedorismo e curso de trança. A carga horária é de três horas semanais, exceto o curso de cabeleireiro, com seis semanais. A aula inaugural está marcada para o dia 10 de março e o término será em 30 de junho”, explicou Wesley.

Entre os familiares de PCDs, a maioria inscrita é mulher. Seis escolheram a confeitaria, cinco optaram pelo corte e costura, duas pela estética corporal, duas por ornamentação com balões, duas pelo curso de cabeleireira, uma por depilação e design de sobrancelhas e outra por maquiagem. Dois homens também se inscreveram: um optou por mecânica de autos e o outro pelo curso de manicure.

De acordo com o secretário da Pessoa com Deficiência de Volta Redonda, Washington Uchôa, o objetivo é ampliar a renda dessas famílias que, normalmente, vivem do Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (Loas).

“Observando os cursos escolhidos, vemos que são todos voltados para o empreendedorismo. Profissões que podem ser exercidas em casa ou em horários alternativos. Essas pessoas têm dificuldade em trabalhar fora de casa, por conta do horário incompatível com as demandas dos filhos”, falou o secretário.

O presidente da FBG, Vitor Hugo de Oliveira, reforçou que os cursos são gratuitos e que neste ano, além da sede da Fundação Beatriz Gama, no Retiro, seis Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e o Centro de Convivência do bairro Roma vão receber alguns cursos.

“Descentralizamos as aulas para alcançar um maior número de pessoas. Incentivar o empreendedorismo e promover a geração de renda são os principais objetivos”, reforçou Vitor Hugo.

A presidente da ArFloreSer, Elaine Paixão Baptista da Silva, mora no bairro Belmonte e vai fazer o curso de depilação com design de sobrancelhas. Ela tem um filho de nove anos diagnosticado com autismo e não consegue trabalhar fora de casa.

“A minha realidade coincide com os demais familiares que fazem parte da associação. Essa oportunidade que a SMPD e a fundação estão oferecendo pode melhorar a vida de todos nós. Estamos todos ansiosos para começar. Estamos conversando sobre o assunto desde o mês passado, fizemos uma reunião no auditório da prefeitura para tirar dúvidas e garantir as vagas, e agora estamos prontos para ampliar nossos conhecimentos e empreender”, afirmou.