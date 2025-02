Projeto promove cidadania e garantia de direitos nos Centros de Referência de Assistência Social - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Projeto promove cidadania e garantia de direitos nos Centros de Referência de Assistência SocialFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 14/02/2025 11:58

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) de Volta Redonda anunciou nesta sexta-feira, 14, a mudança na coordenação da Assistência Social Jurídica, com a chegada de Ludmila Aguiar, que assumirá a liderança do projeto a partir deste mês. Ludmila sucede Adriele Medeiros Gama, que esteve à frente da coordenação por três anos e foi responsável pela ampliação significativa dos atendimentos de orientação, palestras e projetos, com a colaboração da equipe.

A Assistência Social Jurídica é um projeto essencial da Prefeitura de Volta Redonda para a promoção da cidadania e garantia de direitos nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e na sede da Smas. Oferece, de forma gratuita, orientações jurídicas extrajudiciais, esclarecendo demandas e atuando preventivamente para evitar o rompimento de vínculos familiares e relações sociais. Com isso, a iniciativa contribui para a pacificação social por meio de mediação e consultas informativas, assegurando a defesa dos direitos fundamentais da população.

Em números, o impacto da Assistência Social Jurídica tem sido crescente: em 2022, o projeto atendeu 4.000 usuários, e em 2023, esse número subiu para 5.000. Já em 2024, o atendimento alcançou um total de 6.397 usuários. Além disso, as palestras realizadas sobre diversos temas beneficiaram mais de 10.000 pessoas, fortalecendo ainda mais a atuação da Smas em prol da comunidade.

Ludmila Aguiar, nova coordenadora, já atua no projeto há mais de dois anos e traz consigo ampla experiência nas áreas social e jurídica. A continuidade de seu trabalho garantirá o fortalecimento da Assistência Social Jurídica, sob uma gestão administrativa ainda mais estruturada.

"É com grande responsabilidade e entusiasmo que assumo a coordenação da Assistência Social Jurídica. Acredito na importância desse projeto, que desempenha um papel fundamental na proteção dos direitos da população em situação de vulnerabilidade. Junto com minha equipe, continuarei a trabalhar para ampliar e qualificar os atendimentos, buscando sempre promover a cidadania e garantir o acesso à Justiça para todos", destacou a coordenadora.

A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, ressalta que o objetivo é aumentar cada vez mais o atendimento disponibilizado para a população. "Gostaria de agradecer à Adriele pelo trabalho exemplar realizado ao longo desses três anos à frente do projeto. A sua dedicação e comprometimento foram essenciais para o crescimento e sucesso da iniciativa. Agora, com a chegada da Ludmila Aguiar, temos a certeza de que a excelência será mantida, e o projeto continuará a avançar. Ludmila é uma profissional qualificada e comprometida com a causa, e tenho confiança de que sua liderança trará novas conquistas para o projeto. Estamos empenhados em continuar oferecendo serviços de qualidade à população, garantindo o acesso à Justiça e promovendo a cidadania para aqueles que mais precisam", enfatizou a secretária.

A equipe da Assistência Social Jurídica é composta ainda pelos profissionais Valéria Iris Suzanne, Willian Ferreira Junior, Juliana Medeiros, Fabiane Esmeralda, Sérgio Cabral e Pamela Matias, que desenvolvem o trabalho na defesa dos direitos e no apoio à população em situação de vulnerabilidade, com serviços gratuitos de orientação jurídica, mediação de conflitos e promoção da cidadania.