Os três jovens foram aprovados para UniRio, para licenciatura e bachareladoFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Volta Redonda - O projeto Volta Redonda Cidade da Música (VRCM), da Prefeitura de Volta Redonda, é um celeiro de talentos. Prova disso é que apenas neste ano três jovens músicos foram aprovados para o curso de Música na UniRio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), com duração de quatro anos, divididos em oito períodos. Pedro Miguel, Frederico e Lara Vitória começaram no projeto ainda nos anos iniciais do Ensino Fundamental, e hoje fazem parte do grupo principal da Orquestra de Cordas do projeto, formado por professores, monitores e alunos mais avançados.

Pedro Henrique Miguel da Silva, de 20 anos, morador do bairro Santo Agostinho, começou no VRCM na Escola Municipal Maria José Campos Costa, aos 12 anos. Ele vai ser o primeiro a ingressar na universidade, e já no próximo mês de março inicia o Curso de Bacharel em Violino pela UniRio.

“Estou bem ansioso e animado também. Sou o primeiro músico da família, mas tenho o apoio de todos para seguir a carreira. Comecei apenas para fazer uma atividade extracurricular, me apaixonei e agora quero alçar novos voos, prestar concurso para orquestras em âmbito nacional, mas seguir no projeto. A partir do 7º período do curso, já estamos aptos para prestar concurso”, disse Pedro Miguel, revelando um objetivo comum entre os três jovens.

Frederico Siqueira de Souza, de 23 anos, morador do Retiro, que iniciou no Volta Redonda Cidade da Música na Escola Municipal Amaral Peixoto, aos 14 anos, se espantou com os anos que acumula no projeto. Ele começa no segundo semestre o Curso de Licenciatura em Música e também sonha em ingressar em uma orquestra nacional.

“Isso aqui é uma grande escola. É muito bom que durante o curso podemos transitar entre a universidade e o projeto em Volta Redonda. Quando adolescente me interessava pela bateria, entrei no projeto pelos instrumentos de percussão, mas me encantei pelo violino. Tive afinidade e facilidade com o instrumento, o que acabou agradando a toda a família. Meu avô era trombonista e a família acabou se assuntando com o interesse pela bateria”, contou entre risos.



Lara Vitória Oliveira de Paula, com 18 anos, é mais nova dos três. Moradora do Santo Agostinho, também foi a que ingressou mais jovem no Volta Redonda Cidade da Música. Iniciou na Escola Municipal Professor Jayme de Souza Martins, aos 7 anos, na musicalização e seguiu no projeto por todo o período escolar. Ela, que tem o pai tecladista amador como incentivador, inicia em agosto o Curso de Bacharel em Viola.

“Estou ansiosa para aprender mais na universidade e, enquanto espero o início das aulas, vou seguir com o trabalho na Orquestra de Cordas de Volta Redonda. A música faz parte da minha vida desde a infância e sempre tive certeza que queria seguir por esse caminho”, falou Lara.

A maestra Sarah Higino expressou que fica contente em ver os alunos seguindo a carreira na música. “O Volta Redonda Cidade da Música não é uma escola técnica formal, mas dá uma base sólida para os alunos. Eles começam pela musicalização, estudam e praticam música desde os anos iniciais do Ensino Fundamental até o Ensino Médio. No projeto oferecemos uma formação integrada da capacidade intelectual e emocional desses jovens, isso é um diferencial”, afirmou Sarah, lembrando que oito músicos da OSN-UFF (Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense) são oriundos do VRCM.

O maestro Nicolau de Oliveira, que fundou o projeto há 51 anos e ainda está na coordenação do Volta Redonda Cidade da Música, afirmou que ver o crescimento dos alunos dá um grande prazer. “É gratificante ver que nesse meio século conseguimos influenciar positivamente tantos alunos que acabaram optando por seguir a carreira musical e alcançaram o sucesso”, falou.

Exemplo a ser seguido

Reneide Gonçalves Simões é um dos exemplos a serem seguidos pelos jovens. Ela concluiu o Bacharelado em Viola na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e hoje faz mestrado na mesma escola. A musicista faz parte da OSN-UFF, mas continua atuando no Volta Redonda Cidade da Música como professora de viola e também como integrante da Orquestra de Cordas de Volta Redonda.

“Comecei no projeto na 2ª série, que hoje corresponde ao 3º ano do Ensino Fundamental, na Escola Municipal João Paulo I, no bairro Siderlândia, e graças ao VRCM tenho uma carreira bem sucedida na música. É muito bom poder ensinar um pouco do que sei atuando no projeto, e um orgulho saber que posso servir de exemplo para os alunos que estão entrando na universidade agora, galgando novos espaços na carreira”, disse Reneide.