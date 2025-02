A motocicleta foi apreendida no bairro Jardim Paraíba - Foto: Divulgação/Semop

Volta Redonda - Guardas municipais de Volta Redonda apreenderam, nesta sexta-feira (14), uma motocicleta com placa artesanal. Durante a remoção para o depósito público, eles descobriram que o veículo também apresentava sinal de identificação adulterado, já que o número do chassi estava suprimido.

A motocicleta estava estacionada de forma irregular sobre as faixas de canalização, no bairro Jardim Paraíba, nas imediações do Estádio da Cidadania. O proprietário não foi localizado. Diante das irregularidades encontradas, o veículo foi apreendido, rebocado e encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde o caso será investigado.

“Estamos atuando em situações que possam comprometer a segurança pública de Volta Redonda. Parabenizo os agentes da Guarda Municipal que realizavam patrulhamento pelo local e identificaram as irregularidades. Nosso objetivo é zelar por uma cidade em ordem e mais segura”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, coronel Henrique.