O encontro firmou parceria para garantir direitos do jovens do projeto - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 16/02/2025 16:12

Volta Redonda - A Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) de Volta Redonda e a Fundação CSN firmaram parceria para fortalecer a garantia de direitos dos jovens participantes do projeto “Capacitar para Crescer”. Criado em 2023, o programa fomenta o protagonismo juvenil e prepara para entrada no mundo do trabalho. O “Capacitar para Crescer” é voltado para jovens de 14 a 17 anos que estão em busca do primeiro emprego, com ênfase no programa Jovem Aprendiz.

Durante reunião nesta semana, o secretário da Sejuv, Munir Francisco Filho, e o subsecretário da Pasta, Serginho Loureiro, conversaram com a coordenadora do “Capacitar para Crescer” da Fundação CSN, Natanne Azevedo, e o psicólogo do projeto Wesley Sena, para ampliar aproximação entre a secretaria e a fundação em prol dos jovens do projeto.

No encontro ficou acertada maior disseminação de informações sobre os direitos dos jovens atendidos pelo projeto; visitas às escolas para divulgar as oportunidades oferecidas; além da ampliação da inserção de jovens no mercado de trabalho por meio da pré-aprendizagem e do sistema Jovem Aprendiz.

“O ‘Capacitar para Crescer’ é essencial para garantir que os jovens tenham acesso a oportunidades concretas no mercado de trabalho. Nosso compromisso é ampliar esse impacto e fortalecer a inclusão e o desenvolvimento profissional dos adolescentes atendidos pelo projeto”, destacou o secretário municipal da Juventude, Munir Filho.

“Desde o início da nossa gestão na Sejuv, temos buscado nos aproximar com as instituições parceiras, e a Fundação CSN tem um papel fundamental nesse processo. Reforçar essa parceria significa abrir mais portas para os jovens e com isso gerar mais oportunidades de transformação social”, afirmou o subsecretário Serginho Loureiro.