Primeiro episódio da 3ª temporada será lançado na terça-feira, dia 18 - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 17/02/2025 10:24

Volta Redonda - A terceira temporada do podcast “Turiscast VR” – iniciativa da Prefeitura de Volta Redonda em parceria com o Espaço Vírgula Hub de Inovação, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) – começa nesta terça-feira, dia 18. A entrevista será com a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, e o subsecretário Daniel Ferreira, que vão abordar o tema “A relação entre esporte e turismo em Volta Redonda: o que você nunca imaginou”.

De acordo com a diretora de Turismo da SMDET e apresentadora do Turiscast, Débora Cândido, o episódio desta semana terá como enfoque os equipamentos esportivos, mostrando como esses espaços públicos fazem a diferença para pessoas que se hospedam na cidade e como servem de motivação para novas visitas.

“A ideia é mostrar que temos um grande legado na cidade, que já movimenta pessoas e que pode ser um fator para a captação de eventos esportivos. Queremos trabalhar a vocação da cidade para o esporte”, destacou Débora.

A entrevista será transmitida ao vivo nesta terça-feira (18), a partir das 16h30, no canal do Turismo em Volta no YouTube (www.youtube.com/@turismoemvolta).

O “Turiscast VR” aborda, a cada semana, diversos assuntos e traz convidados especiais com o objetivo de chamar a atenção dos moradores e visitantes de Volta Redonda para conhecer mais sobre a cidade e aprender sobre sua história e cultura. O veículo de comunicação atua como um guia de opções de lazer, hospedagem, gastronomia e eventos, entre outros temas.