Inscrições para os cursos ofertados irão até o dia 28 de fevereiroFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 17/02/2025 10:05

Volta Redonda - As inscrições para os cursos profissionalizantes da Fundação Beatriz Gama (FBG), em Volta Redonda, começam nesta terça-feira, dia 18. Neste primeiro semestre, há vagas disponíveis para os cursos de confeitaria, corte e costura, estética corporal, ornamentação com bolas, mecânica de autos, depilação e design de sobrancelhas, cabeleireiro, manicure com aplicação de acrigel, trança, maquiagem e empreendedorismo.

Os interessados devem se inscrever presencialmente até o próximo dia 28, sexta-feira, das 8h ao meio-dia, na sede da Fundação Beatriz Gama (Avenida Engenheiro Francisco Saboia Barbosa Filho, número 3.000, bairro Retiro). Os cursos que acontecerão nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social) terão suas inscrições feitas no local onde serão ofertados.

Os cursos têm duração de quatro meses, com início no dia 10 de março. A carga horária é de três horas semanais – exceto o curso de cabeleireiro, que será de seis horas semanais. As vagas são limitadas a 20 pessoas por turma.

“As aulas serão realizadas em diferentes locais e horários para atender às necessidades dos alunos. Os cursos que acontecerão nos Cras terão suas inscrições feitas no local onde serão ofertados. A aula inaugural dos cursos está marcada para 10 de março, às 9h, na sede da Fundação Beatriz Gama, para inscritos na sede da Fundação e nos Cras”, explicou o presidente da FBG, Vitor Hugo de Oliveira.

Documentação

Para fazer os cursos profissionalizantes, é necessário ser morador de Volta Redonda e ter acima de 14 anos. No ato da inscrição, os interessados devem apresentar um documento de identidade (original e cópia) e comprovante de residência atualizado (original e cópia). Para os alunos que farão cursos na sede da FBG, haverá transporte para buscá-los às 7h50 e às 12h50 no ponto de ônibus ao lado da farmácia Santa Bárbara. Outras informações podem ser obtidas por telefone: (24) 3511-3683 ou (24) 3511-3698.

Novidades

A Fundação Beatriz Gama vai levar o curso de ornamentação com bolas para o Cras Santo Agostinho e Cras Voldac; depilação e design de sobrancelhas para o Cras Açude I; manicure no Centro Comunitário Roma; e empreendedorismo para o Cras Retiro. Além disso, o curso de maquiagem será oferecido no Cras Coqueiros, e o curso de trança, no Cras São Sebastião.

Inscrições serão feitas onde acontecerão as aulas

Cras Santo Agostinho

Ornamentação com bolas – quinta-feira, das 8h às 11h.

Cras Voldac

Ornamentação com bolas – segunda-feira, das 8h às 11h.

Cras Açude I

Depilação e design de sobrancelhas – quarta-feira, das 13h às 16h.

Cras Retiro

Empreendedorismo – segunda-feira, das 13h às 16h.

Cras Coqueiros

Maquiagem – terça-feira, das 13h às 16h.

Centro Comunitário Roma

Manicure – terça-feira, das 13h às 16h.

Empreendedorismo – quarta-feira, das 13h às 16h.

Cras Belo Horizonte

Trança – quarta-feira, das 13h às 16h.

Sede da Fundação Beatriz Gama:

Confeitaria

Segunda-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Manicure com alongamento de unhas

Terça-feira, das 8h às 11h.

Mecânica de autos

Terça-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Estética corporal

Terça-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Depilação e design de sobrancelhas

Segunda-feira, das 13h às 16h.

Cabeleireiro

Segunda e terça-feira, das 8h às 11h.

Maquiagem

Segunda-feira, das 13h às 16h.

Corte e costura

Segunda-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Trança

Quarta-feira, das 8h às 11h.