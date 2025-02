O flagrante aconteceu no bairro Tangerinal - Foto: Divulgação/Semop

O flagrante aconteceu no bairro TangerinalFoto: Divulgação/Semop

Publicado 17/02/2025 17:55

Volta Redonda - Guardas municipais da Patrulha Escolar flagraram nesta segunda-feira, dia 17, um adolescente de 17 anos, e consequentemente não habilitado, conduzindo uma motocicleta, em Volta Redonda. O flagrante aconteceu nas proximidades do Colégio Estadual Rio Grande do Norte, no bairro Tangerinal.

Os agentes chegaram até o adolescente após denúncias indicarem que um aluno do colégio, não habilitado, estaria circulando com uma Honda XRE 300 vermelha e preta naquela região. Com essas informações e após rondas nas proximidades, os guardas municipais conseguiram abordar uma motocicleta com as mesmas características e constataram que o condutor era um adolescente de 17 anos.

O jovem não possuía documentação da moto e o veículo também não apresentava os espelhos retrovisores, equipamentos de segurança obrigatórios. Diante das irregularidades encontradas, as autuações cabíveis foram feitas e a motocicleta removida ao pátio da Guarda Municipal.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, parabenizou os agentes e lembrou os riscos que o jovem inabilitado corria e trazia para outras pessoas ao conduzir uma moto sem possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

“Infelizmente o número de condutores de motos inabilitados em Volta Redonda é muito grande. Isso traz uma preocupação muito grande, porque podem trazer resultados irreversíveis, não só para esse condutor, mas também para os outros atores do trânsito. É preciso que as pessoas tenham consciência da gravidade de seus atos. Nossas ações buscam salvar vidas. Parabéns aos agentes da Patrulha Escolar pela rápida ação que terminou nesse flagrante”, afirmou Coronel Henrique.