Programa já garantiu quase R$ 4 milhões para o municípioFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 21/03/2025 11:31

Volta Redonda - O Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 2025 da Prefeitura de Volta Redonda recebeu mais de quatro mil adesões desde sua implantação, há pouco mais de dois meses. Segundo a Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), 4.466 contribuintes (entre pessoas físicas e jurídicas) aderiram à iniciativa até a última segunda-feira (17), representando um acréscimo de R$ 3.798.973,36 aos cofres do município.

Lançado em 15 de janeiro, o Refis 2025 oferece incentivos fiscais e parcelamento de créditos para contribuintes com débitos junto ao município, inscritos ou não em Dívida Ativa, ajuizados ou não, até 31 de dezembro de 2024. O programa é realizado por meio de uma parceria entre a SMF e a Procuradoria Geral do Município (PGM).

De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda, os contribuintes que optarem por pagar seus débitos à vista ou parcelados em até seis vezes terão 100% de desconto em juros e multas. Também é possível parcelar os débitos em 12 vezes, com 70% de desconto em juros e multas, ou em 24 parcelas, com 50% de desconto nas multas e juros. Os pagamentos podem ser realizados por meio de boleto ou PIX (QR Code).

Encerramento em abril

Com 90 dias de duração, o Refis 2025 será encerrado em 14 de abril. Os interessados em regularizar seus débitos – inclusive aqueles que já tenham parcelamentos anteriores, desde que sem os benefícios de outros Refis – podem agendar o atendimento pelo site voltaredonda.rj.gov.br.

No dia marcado, o contribuinte será atendido nos guichês localizados no térreo da prefeitura, no bairro Aterrado, de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h30. O atendimento presencial sem agendamento também permanece disponível, por ordem de chegada e com retirada de senha. A subprefeitura do Retiro (Avenida Antônio de Almeida, nº 70) também realiza atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Para esclarecer dúvidas sobre o procedimento ou buscar mais informações, pessoas físicas ou jurídicas podem entrar em contato via WhatsApp pelos números (24) 99248-3514, (24) 99971-7902, (24) 3511-3274 ou (24) 3511-3375 – sendo que os dois últimos números estão habilitados para receber ligações.