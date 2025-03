Iniciativa já introduziu 32,5 mil alevinos no rio - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Iniciativa já introduziu 32,5 mil alevinos no rioFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 21/03/2025 11:34

Volta Redonda - Para comemorar o Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, 5,5 mil peixes foram soltos no Rio Paraíba do Sul na manhã da última quinta-feira, dia 20. A ação do Programa de Educação Ambiental (PEA), implantado em 2022 também em comemoração à data, por meio de parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda, a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) e a Fundação CSN, ocorreu no deque da sede da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), na Ilha São João.

O objetivo do evento, realizado desde 2022, é promover o reforço populacional do rio, contribuindo para a preservação do mais importante curso d’água da região. No total, o programa já introduziu 32,5 mil peixes no Rio Paraíba. Neste ano, 5,5 mil alevinos (peixes recém-nascidos) das espécies Piabanha (Brycon insignis), Grumatã (Prochilodus vimboides) e Lambari do rabo branco (Bryconamericus tenuis), todas nativas da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e originárias do banco genético vivo de espécies de peixes ameaçadas de extinção.

O coordenador da Defesa Civil de Volta Redonda, Rubens Siqueira, destacou que a coordenadoria cedeu o deque, o barco e toda a estrutura para que a ação fosse realizada. “Diferentemente do que as pessoas pensam, a Defesa Civil não é um órgão voltado apenas para respostas a intempéries. Temos compromisso com a preservação do meio ambiente e com as compensações ambientais para evitar danos irreversíveis. Essa ação é muito relevante. É nosso papel promover um ambiente favorável para a adaptação dos peixes, para que, ao serem soltos no rio, sobrevivam no novo habitat”, afirmou Rubens.

O analista ambiental da CSN, Gabriel Freitas, ressaltou que essa ação do PEA, em parceria com a Defesa Civil e as secretarias municipais de Meio Ambiente (SMMA) e Educação (SME), tem como principal objetivo a preservação do Rio Paraíba do Sul. “Esse é o único manancial da nossa região e, principalmente, de Volta Redonda, que também é o berço da nossa empresa. A preservação do Paraíba também é nosso compromisso”, disse, informando que todas as espécies introduzidas no rio vêm de criadouros licenciados pelo Inea (Instituto Estadual do Ambiente).

“Hoje foi um dia gratificante. Pude acompanhar, pela primeira vez como secretário municipal de Meio Ambiente, essa ação do PEA. A iniciativa, por si só, já é de grande importância para o meio ambiente, mas quero ressaltar que um programa de educação ambiental contínuo faz toda a diferença para a preservação. Essa parceria entre prefeitura e CSN pelo meio ambiente é fundamental. O meio ambiente não pode esperar; precisamos de ações imediatas”, afirmou.

Representando a Secretaria Municipal de Educação (SME), Rosana Ramos, da assessoria pedagógica, comemorou a parceria com o PEA, que atua há três anos com os anos finais do ensino fundamental e ainda presta assistência às escolas dos anos iniciais. “Trabalhar a consciência ambiental no público jovem desperta a necessidade de cuidar do meio ambiente, sobretudo da água, recurso fundamental para a sobrevivência no nosso planeta”, disse.

Programação do PEA pelo Dia da Água continua na próxima semana

Além da soltura de peixes, a programação do Programa de Educação Ambiental (PEA) inclui visitas a laboratórios, palestras e ações ambientais, com o objetivo de conscientizar alunos, professores e colaboradores sobre a importância da gestão sustentável da água.

Na próxima segunda-feira, 24, haverá visitas guiadas aos laboratórios do Centro de Pesquisas da CSN, onde alunos acompanharão a análise da qualidade da água devolvida ao Rio Paraíba do Sul após o processo industrial. Na quarta, 26, tem mutirão de limpeza no Córrego do Bugio, no Retiro, com confecção de cartazes e dinâmicas sobre desperdício e poluição da água, em parceria com a Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros de Volta Redonda.

Na quinta-feira, 27, tem visita e plantio de mudas na Floresta da Cicuta, reforçando a importância da preservação da vegetação para a qualidade dos recursos hídricos. Na sexta, 28, tem palestra e visita à ETPC (Escola Técnica Pandiá Calógeras), onde alunos conhecerão os processos de tratamento de água da CSN e realizarão experimentos práticos.