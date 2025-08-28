O serviço do município conquistou o terceiro lugar no ranking do Interior e Região Metropolitana - Foto: Divulgação/Semop

Publicado 28/08/2025 14:48

Volta Redonda - A Base da Operação Segurança Presente de Volta Redonda foi reconhecida como uma das mais produtivas do estado do Rio de Janeiro no primeiro semestre de 2025. O serviço do município conquistou o terceiro lugar no ranking do Interior e Região Metropolitana, em avaliação realizada pela Superintendência da Operação. O resultado reflete a excelência na execução das atividades, o comprometimento com a segurança pública e a dedicação do efetivo.

O reconhecimento foi celebrado durante solenidade realizada nessa terça-feira (26), no Jardim de Inverno, no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro. O evento contou com a presença do secretário de Estado de Governo, André Moura; da subsecretária de Projetos Especiais, Jeanine Domenech; e do superintendente da Operação Segurança Presente, coronel André Caetano, além de representantes das bases premiadas de todo o estado.

O ranking estadual foi dividido em três por regiões: Capital, Baixada Fluminense e Interior/Região Metropolitana. Na Capital, as bases do Recreio, Centro e Barra conquistaram as primeiras posições. Na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, Magé e Piabetá, e Miguel Couto foram as vencedoras. Enquanto no Interior e Região Metropolitana, Niterói ficou em primeiro lugar, seguido de São Gonçalo e Volta Redonda.

Para o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, o reconhecimento estadual valoriza o trabalho realizado diariamente na cidade, que combina policiamento ostensivo, patrulhamento de proximidade e também atendimento social a quem precisa.

“Esse resultado mostra que Volta Redonda está no caminho certo. Parabenizo ao major Silvério, coordenador da Operação Segurança Presente em nossa cidade e a toda a sua equipe. A segurança é prioridade e a conquista da nossa base da Operação Segurança Presente é motivo de muito orgulho para toda a cidade. É a prova de que a união de esforços entre município, estado e sociedade traz frutos reais para a nossa população”, disse Neto.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, também reforçou a importância da parceria com o Estado para manter os índices de criminalidade reduzidos em Volta Redonda.

“A premiação recebida pela nossa base é o reconhecimento de um trabalho sério e comprometido. A parceria com a Operação Segurança Presente fortalece nossas ações diariamente e amplia a proteção dos cidadãos de Volta Redonda. Sem dúvidas o resultado é um estímulo para continuarmos avançando e tornando Volta Redonda uma cidade cada vez mais segura” afirmou Coronel Henrique.

Já o coordenador da Operação Segurança Presente em Volta Redonda, major José Eduardo Martins Silvério, agradeceu a conquista e ressaltou a dedicação do efetivo e a parceria entre Estado e Município.

“Esse resultado é fruto da dedicação diária dos nossos agentes, que atuam com firmeza, mas também com sensibilidade social. Receber esse reconhecimento estadual nos motiva ainda mais para intensificar o trabalho em prol da segurança da nossa cidade. Agradecer ao governador do Estado, Cláudio Castro, ao prefeito Neto, que é um grande apoiador da operação; ao nosso secretário de Governo, André Moura; ao Coronel Henrique, secretário municipal de Ordem Pública; e ao superintendente da Operação Segurança Presente, Coronel Caetano”, concluiu major Silvério.