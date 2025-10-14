Até o momento, foram realizadas 25 mil cirurgias de cataratas pelo projeto - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 14/10/2025 15:03

Volta Redonda - Com a etapa do mês de outubro, concluída na última semana, o programa Revi-VER, implantado pela Prefeitura de Volta Redonda em julho de 2021 para ampliar a oferta de cirurgias de catarata pelo SUS (Sistema Único de Saúde), alcança os 25 mil procedimentos realizados. A grande maioria das cirurgias, que restabelecem a visão, acontece no Centro Oftalmológico Móvel, que fica na Ilha São João. Pacientes com comorbidades são encaminhados para o Hospital São João Batista (HSJB), após a consulta pré-operatória, que também é realizada em estrutura montada na Ilha.

“O hospital recebe as pessoas que precisam de sedação e monitoramento para passar pela cirurgia de catarata. Pessoas com idade avançada e que possuem alguma comorbidade como cardiopatias, hipertensão arterial, AVC (Acidente Vascular Cerebral), Alzheimer e Parkinson, por exemplo. Nesses casos, a operação acontece no centro cirúrgico do Hospital São João Batista”, explicou o diretor-geral da unidade, o vice-prefeito Sebastião Faria.

O prefeito Antonio Francisco Neto, recentemente, no final do mês de setembro, entrou para esta estatística. Ele também passou pela cirurgia de catarata pelo projeto Revi-VER, no Hospital São João Batista.

“Fiz a cirurgia no hospital, pois tenho alguns problemas cardíacos e foi necessário um monitoramento. Fui muito bem acolhido e pude comprovar que o retorno positivo que recebo das pessoas que passam pelo Revi-VER é sincero. Voltar a enxergar com nitidez garante mais qualidade de vida e o programa já recuperou 25 mil vistas em Volta Redonda”, comemorou.

Ele agradeceu ao diretor-geral do HSJB, o vice-prefeito Faria, pelo trabalho que vem desenvolvendo na unidade, à equipe médica e de enfermagem, e também à parceria do governador do Estado do Rio, Cláudio Castro, e do deputado federal Doutor Luizinho, fundamentais para o crescimento de Volta Redonda, principalmente na área da Saúde.

“É graças a essa parceria que, em breve, vamos inaugurar o Hospital dos Olhos, que também fica na Ilha São João, e ampliar ainda mais o serviço oftalmológico na rede pública de saúde de Volta Redonda. A unidade será totalmente climatizada e terá três consultórios; recepção; sala de espera; sala de exame; banheiros adaptados; sala para lavagem e esterilização dos instrumentos cirúrgicos; duas salas de espera para cirurgia; uma sala de cirurgia; e outras dependências”, contou o prefeito.

Mutirão oferta outros procedimentos oftalmológicos

O Instituto de Olhos Parolin, empresa contratada pela Prefeitura de Volta Redonda para executar o programa Revi-VER e coordenar o serviço oftalmológico no município, realiza outros atendimentos e procedimentos na Ilha São João. Também no centro oftalmológico móvel, foram realizadas mais de mil cirurgias de pterígio, para remoção de uma membrana que cobre a parte branca do olho.

Além disso, os mutirões mensais incluem consultas pré-operatórias (biometria) e pós-cirúrgicas – no dia seguinte à operação e um mês após o procedimento; e capsulotomias com YAG laser – procedimento oftalmológico para realizar a limpeza da lente intraocular implantada no olho durante o procedimento de remoção da catarata.

Na semana do mutirão na Ilha São João, o Centro Oftalmológico, na Policlínica da Cidadania, no Estádio Raulino de Oliveira (bairro Jardim Paraíba), recebe os pacientes para exames de OCT (Tomografia de Coerência Óptica), que permite avaliar as estruturas oculares e diagnosticar diversos tipos de doença.

No Hospital São João Batista, além das cirurgias de catarata em pacientes com comorbidades, a equipe do Instituto de Olhos Parolin também realiza cirurgias de vitrectomia – que pode incluir a cirurgia de catarata concomitantemente; de estrabismo; dacriocistorrinostomia, para a desobstrução do ducto nasolacrimal; plástica; além de aplicação de injeção intravítreo, aplicada no globo ocular, geralmente utilizada para tratamento de doenças de retina.