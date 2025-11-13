Equipamentos públicos atendem a mais de 3 mil pessoas em atividades oferecidas pela Smel - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda continua trabalhando para oferecer aos moradores do município a melhor estrutura para a prática esportiva nos ginásios sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Lazer (Smel). No momento, cinco desses equipamentos passam por reformas ou revitalização, em um investimento que chega a pouco mais de R$ 1,2 milhão. A execução das obras tem fiscalização do Furban (Fundo Comunitário de Volta Redonda).

As obras realizadas nos ginásios são importantes para que a Smel mantenha as atividades oferecidas aos moradores desses locais. Segundo a secretaria, os ginásios atendem por mês 3.352 pessoas inscritas em alguma atividade, com 14.238 pessoas atendidas em eventos finais de semana e mais 29.734 pessoas atendidas sem contar eventos, totalizando 47.324 atendimentos até o início deste mês.

Obras

No ginásio poliesportivo Amaro Inácio, localizado na Avenida Antônio de Almeida, no bairro Retiro, o investimento é de R$ 348 mil, com a reforma geral em fase final. Os serviços incluem pintura, demolição, troca de janelas, readequação do banheiro para pessoas com deficiência (PCDs), instalação de piso de granilite e reparos em geral.

Outro equipamento em reforma é o ginásio José Alves "Zinho", na Avenida dos Ex-Combatentes, no bairro Santa Cruz. Orçada em R$ 227 mil, a recuperação abrange a troca da cobertura, instalação de guarda-corpo para PCDs, reforma da quadra externa, pintura, readequação do banheiro para pessoas com deficiência e diversos reparos.

O ginásio Darcise José de Carvalho, na Rua Jaime Martins, bairro Santo Agostinho, também passa por reforma geral, com investimento de cerca de R$ 151 mil. As obras contemplam pintura, demolição, troca de janelas, adequação do banheiro para PCDs, pintura de piso e reparos em geral.

Localizado na Avenida Europa, bairro 249, o ginásio Abraham Medina tem entre os serviços realizados a readequação do banheiro para pessoas com deficiência, pintura epóxi na quadra, instalação de piso tátil para PCDs e troca de portas e luminárias, além dos reparos gerais necessários. O investimento total é de R$ 184.318,89.

Outro ginásio a receber melhorias é o Vanecina Henriques Freitas Vicente, na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Siderlândia, em um investimento de R$ 300 mil. A estrutura passa por renovação nas telas, reforma do banheiro, substituição de janelas e portas, pintura geral, troca de telhas e pintura com tinta epóxi, além de outros reparos gerais.

“Os ginásios são alguns dos espaços mais importantes da cidade. É ali que oferecemos muitos dos programas realizados pela prefeitura, sem esquecer que são locais que a população pode utilizar para o esporte e lazer a qualquer hora, e são fundamentais para unir as comunidades”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Atividades

Assim como outros equipamentos do tipo espalhados pela cidade, os ginásios oferecem diversas atividades para todas as idades, funcionando de segunda a sexta-feira das 7h às 11h, e das 13h às 17h. No caso do ginásio poliesportivo Vanecina Freitas Henrique Vicente, as atividades incluem ginástica funcional, ginástica para melhor idade, ginástica funcional kids, futsal, karatê e ballet. O atendimento mensal registra 652 alunos.

No Santo Agostinho, o ginásio Darcise José de Carvalho oferece ginástica funcional, ginástica para melhor idade, rit box dança, futsal, badminton, ballet e jazz dança, para um total de 679 moradores.

Para os moradores do Santa Cruz, o ginásio poliesportivo José Alves “Zinho” tem entre suas atividades ginástica funcional, ginástica para melhor idade, ginástica funcional kids, mobilidade e alongamento, yoga, vôlei e futsal. O atendimento mensal é de 537 alunos.

No bairro 249, o ginásio Abraham Medina tem um atendimento mensal de 790 pessoas, que podem escolher entre ginástica funcional, ginástica para melhor idade, ginástica funcional kids, mobilidade e alongamento, yoga, vôlei, futsal e GRD.

Por fim, o ginásio poliesportivo Amaro Inácio, no Retiro, tem 694 alunos que praticam atividades como ginástica funcional, ginástica para melhor idade, ginástica funcional kids, terapia comunitária, dança de salão, ballet baby, vôlei, futsal, hip hop dance, dança livre e dança contemporânea.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, fala sobre a importância de atingir os mais diversos públicos com as atividades oferecidas pela Smel. “Durante a semana, temos opções que vão das crianças até a terceira idade, tanto que são mais de três mil pessoas atendidas apenas nesses ginásios, sem contar as outras que participam de eventos aos finais de semana. Com muito trabalho e dedicação do nosso prefeito e de nossas equipes, Volta Redonda é exemplo de oferta de esporte e lazer em seus espaços públicos.”