Trabalho de conscientização aconteceu em avenida do bairro Aterrado - Foto: Divulgação/SMDH

Publicado 26/11/2025 14:46

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda iniciou, nessa terça-feira (25), a campanha de “21 Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência Contra a Mulher”, com uma ação na Avenida Lucas Evangelista, no bairro Aterrado. Assessoras da secretaria promoveram abordagens e entrega de material informativo, incluindo a Cartilha da Lei Maria da Penha, sobre a violência digital que é crime e condenando também outras formas de agressão às mulheres.

Com equipes do departamento de Promoção de Políticas para Mulheres, Direitos Humanos, Ceam (Centro Especializado de Atendimento à Mulher) e da Casa Abrigo Deiva Ramphini Rebello, a ação contou também com entrega de panfletos a motoristas nos semáforos, explicando a respeito da legislação atual na defesa dos direitos das mulheres, e sobre condutas e comportamentos masculinos que são enquadrados como crimes pelas leis.

Segundo a assessora de Políticas para Mulheres, Kátia Teobaldo, a ação reforça o compromisso em construir uma cidade mais segura para as mulheres, seja nas ruas, nos lares ou no ambiente virtual. “O enfrentamento à violência é permanente, e nós seguiremos firmes, de mãos dadas com toda a rede, para proteger, informar e transformar vidas”, afirmou Teobaldo

Mulheres ouvidas na ação deram total apoio à campanha. “A violência contra a mulher praticada pelos homens tem causado bastante sofrimento às vítimas. Muito boa essa campanha para levar um pouco de luz para todos”, disse Izabel da Conceição Santiago, moradora do Padre Josimo.

A funcionária da Associação dos Aposentados do Sul Fluminense, Camila Aparecida, também elogiou a campanha. “Maravilhosa! A mulher, hoje em dia, tem medo de andar sozinha nas ruas, seja de dia ou à noite. Normalmente o meu esposo me leva ao trabalho e me deixa na porta da associação, e só sai quando eu entro no trabalho. O trabalho de vocês ajuda a conscientizar as pessoas de que as mulheres merecem viver sem violência e ter liberdade de ir e vir com segurança, ter os seus direitos respeitados”, enfatizou.

A secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim, lembrou que a campanha “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher” é realizada anualmente, de 20 de novembro a 10 de dezembro, e busca conscientizar sobre os diversos tipos de violência, mobilizar a sociedade para o enfrentamento dessa violência e fortalecer as políticas públicas para proteger as mulheres.

“A data de início no Brasil, 20 de novembro, é devido ao Dia da Consciência Negra, destacando a interseccionalidade de raça e gênero. A campanha é apoiada pela Organização das Nações Unidas (ONU) Mulheres e outras entidades da sociedade civil com atividades em todo o país”, acrescentou a secretária.

A campanha ‘21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher’ é um movimento global que visa conscientizar e mobilizar a sociedade para combater a violência que faz da mulher alvo em diversos espaços, inclusive no mundo digital. No Brasil, a campanha começou em 1991, inspirada na campanha internacional de “16 dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres”, criada por ativistas do Centro de Liderança Global das Mulheres.

A violência digital é toda ação praticada por meios tecnológicos que causem dano, constrangimento, exposição, controle ou ameaça à mulher. Isso inclui divulgação de fotos ou vídeos íntimos sem consentimento, ameaças ou chantagens em rede social, perseguição digital (stalking), invasão da privacidade ou roubo de senhas, ofensas, humilhação e fake news, criação de perfis falsos para difamar ou controlar.

Rede de atendimento

“E em Volta Redonda existe uma rede de atendimento à mulher e de enfrentamento à violência bem estruturada com a participação de parceiros dos órgãos públicos e da sociedade civil organizada, reforçando políticas públicas que garantam que toda mulher tem o direito de viver sem violência”, lembra a secretária Glória Amorim.

A SMDH reforça que a mulher que sofrer abuso não deve aceitar, não deve ficar em silencio, sendo orientada a denunciar as agressões pelos canais de denúncia: 180 (Central de Atendimento à Mulher); 190 (Polícia Militar).

Denúncias de crimes virtuais podem ser feitas pelo endereço eletrônico www.safernet.org.br. Outra opção é ligar para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) – (24) 3339-2279; ou para o Ceam, pelo telefone (24) 3511-3558, onde uma equipe multidisciplinar composta por advogada, assistente social e psicóloga fará o acolhimento e o encaminhamento de cada caso para as providências.