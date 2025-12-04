O local ganhou ainda uma Árvore de Natal de nove metros - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

O local ganhou ainda uma Árvore de Natal de nove metrosFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Volta Redonda - A comunidade do bairro Eucaliptal recebeu da Prefeitura de Volta Redonda a reforma geral da Praça 7 de Setembro – Hermínio Ribeiro. Moradores prestigiaram a entrega da área de lazer e convivência que foi totalmente revitalizada. O local ganhou ainda uma Árvore de Natal de nove metros, em estrutura metálica toda iluminada com lâmpadas de LED verdes.

Entre os serviços executados no espaço, que fica na Rua 7 de Setembro, estão a recuperação dos brinquedos infantis e do alambrado que cerca o parquinho, dos equipamentos da Academia de Ginástica da Melhor Idade, dos bancos e mesas; placas danificadas do piso foram substituídas para dar mais segurança aos frequentadores e parte foi pintada com cores alegres. A praça também recebeu tratamento paisagístico, melhorias na iluminação e um totem de identificação com o nome de Hermínio Ribeiro.

O prefeito Antonio Francisco Neto ficou feliz vendo a alegria no rosto dos moradores com a reforma da praça. “O lugar ficou muito bonito, seguro e acolhedor para moradores de todo o bairro. E a Árvore de Natal é uma amostra do que estamos fazendo em toda a cidade. Volta Redonda está iluminada e colorida para esperar o Natal e o bairro Eucaliptal ganhou essa bela árvore. Tenho certeza que será mais um atrativo neste final de ano”, disse o prefeito, lembrando que a abertura da Casa do Papai Noel, na Praça Brasil, será nesta sexta-feira, dia 5, a partir das 18h.

Além de comemorar a nova praça, Neto lembrou que o Eucaliptal recebeu investimentos em diversas áreas. “Aqui temos segurança, escolas, creche, áreas de esporte e lazer, clínica odontológica, ganhou um Cras (Centro de Referência de Assistência Social) em 2025 e vamos reinaugurar a unidade da Atenção Primária, que passou por reforma geral, na sexta-feira, dia 12 de dezembro”, falou o prefeito.

Ele ainda agradeceu as bençãos do Padre Flávio, da Comunidade Católica Santa Cruz, que fica em frente à praça; e também ao vice-prefeito Sebastião Faria; aos secretários municipais de Ordem Pública, Coronel Henrique, e de Planejamento e Modernização da Gestão, Cora Peixoto; ao diretor do Departamento de Energia e Iluminação Pública (Deip), Edmar Borges; ao ex-deputado federal, Delei de Oliveira; ao deputado estadual Munir Neto; e a todos os familiares do Sr. Hermínio pela presença.

O deputado Munir Neto cumprimentou os moradores e também agradeceu aos familiares do Sr. Hermínio por permitirem a homenagem. “O novo nome e a Árvore de Natal vão aproximar ainda mais a comunidade da praça. Aproveitem o espaço, usem com sabedoria e contem sempre com o Poder Público”, disse.

O vereador Nilton Alves de Faria, o Neném, que é morador do Eucaliptal, agradeceu a presença de todos, ressaltou a parceria com a Associação de Moradores, representada na inauguração pelo presidente Leandro Oliveira, e reforçou a amizade com a família de Hermínio Ribeiro, muito querido na localidade. Ele também agradeceu ao prefeito Neto pelas melhorias no bairro – na saúde, assistência social, educação, segurança e lazer, e pela parceria na implantação da Árvore de Natal.

“A estrutura metálica vai permanecer no local durante todo ano. E na época do Natal a prefeitura vai instalar a iluminação”, disse o vereador, que aproveitou a inauguração da Praça Hermínio Ribeiro para entregar moções de Congratulação e Aplauso a três moradores do bairro: Sebastião Pereira da Costa, Sílvia Juliati e Maria Aparecida de Souza.

Homenagem

A Praça 7 de Setembro passou a chamar Hermínio Ribeiro, que veio de Portugal para o Brasil, mais exatamente para Volta Redonda, em 1952, aos 33 anos. Quatro anos depois, trouxe a família e por aqui se estabeleceu, atuando como padeiro durante 39 anos. Morador por quatro décadas do bairro Eucaliptal, dia e noite podia ser encontrado na Praça 7 de Setembro, antiga Praça do Cruzeiro, com sua velha bicicleta e o cesto cheio de pães para atender seus fregueses, sempre com respeito e atenção até seu falecimento, em 1991.

“Ele amava o que fazia, tinha muito carinho pelos animais e plantas. Sua riqueza eram seus netos, filhos e a família. É um orgulho para nós da família receber essa homenagem. Gratidão ao vereador Nilton Alves de Faria, o Neném, pela indicação do nome de Hermínio Ribeiro para a praça onde ele sempre morou, e também ao prefeito Neto”, disse a filha do homenageado, Cacilda Ribeiro, lembrando a frase que sempre dizia: “palavra é prata, porém o silêncio é ouro”.

Também estavam na entrega da revitalização da praça outra filha do seu Hermínio, Maria Ribeiro, e os netos Giane, Fátima, Cátia e Max Hermínio.