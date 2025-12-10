Integrantes foram escolhidos para participar do órgão no biênio 2025/2027Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR
Nova composição do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais toma posse em Volta Redonda
Cerimônia foi realizada nesta quarta-feira (10) na prefeitura; integrantes foram escolhidos para participar do órgão no biênio 2025/2027
Hospital Munir Rafful conquista Acreditação ONA e eleva padrão da saúde pública em Volta Redonda
Unidade é a primeira 100% municipal, de gestão direta, do estado, a alcançar essa que é a principal certificação de qualidade hospitalar do Brasil e reconhecida internacionalmente
Implementadoras da Educação Especial de Volta Redonda recebem prêmio por Boas Práticas em Educação Inclusiva
Reconhecimento estadual destaca atuação da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), em ações inclusivas
Hospital São João Batista, em Volta Redonda, promove atendimento gratuito com dermatologistas no sábado (13)
Iniciativa faz parte da campanha Dezembro Laranja, para diagnóstico precoce e prevenção do câncer de pele, da Sociedade Brasileira de Dermatologia
Volta Redonda marca presença na 14ª Conferência Nacional de Assistência Social
Município integrou o evento, realizado em Brasília e que celebrou 20 anos do Suas, reunindo mais de 5 mil representantes do setor
Revi-VER: Mutirão em Volta Redonda promove mais de 1,2 mil atendimentos oftalmológicos
Projeto acontece nesta semana com cirurgias de catarata e pterígio, YAG Laser, além de consultas pré e pós-operatórias
