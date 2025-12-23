Autorização para que Bolsonaro deixe a prisão e realize o procedimento foi concedida pelo ministro Moraes - Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Autorização para que Bolsonaro deixe a prisão e realize o procedimento foi concedida pelo ministro MoraesFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Publicado 23/12/2025 14:45

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a deixar a prisão e ser internado nesta quarta-feira (24) para realizar uma cirurgia indicada por médicos particulares e peritos da Polícia Federal (PF). O ex-chefe do Executivo deve ser operado na quinta-feira (25), no Hospital DF Star, em Brasília.



O ex-presidente passará por um procedimento cirúrgico para tratar uma hérnia inguinal e quadro de soluço persistente. A internação deve durar de cinco a sete dias, segundo os advogados.



Bolsonaro está preso em uma sala da Superintendência da PF, na capital federal, onde cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão pela condenação pela trama golpista.



Vigilância

Durante o período da internação, Bolsonaro será vigiado por agentes da PF. Moraes determinou que a PF deverá realizar o transporte e a segurança de Bolsonaro de forma “discreta”.



Além disso, a vigilância do ex-presidente será de 24 horas por dia, com manutenção de dois agentes na porta do quarto, além de outras equipes dentro e fora do hospital.



O ministro também proibiu a entrada de celulares, computadores e dispositivos eletrônicos no quarto de Bolsonaro.



A ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, foi a única acompanhante autorizada a permanecer no hospital. As demais visitas só poderão ocorrer com autorização do ministro.