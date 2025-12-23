Autorização para que Bolsonaro deixe a prisão e realize o procedimento foi concedida pelo ministro MoraesFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
O ex-presidente passará por um procedimento cirúrgico para tratar uma hérnia inguinal e quadro de soluço persistente. A internação deve durar de cinco a sete dias, segundo os advogados.
Bolsonaro está preso em uma sala da Superintendência da PF, na capital federal, onde cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão pela condenação pela trama golpista.
Vigilância
Além disso, a vigilância do ex-presidente será de 24 horas por dia, com manutenção de dois agentes na porta do quarto, além de outras equipes dentro e fora do hospital.
O ministro também proibiu a entrada de celulares, computadores e dispositivos eletrônicos no quarto de Bolsonaro.
A ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, foi a única acompanhante autorizada a permanecer no hospital. As demais visitas só poderão ocorrer com autorização do ministro.
