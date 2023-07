Angra segue invicta no campeonato da LSB - Divulgação/Basquete Angra

Publicado 04/07/2023 17:19

Angra dos Reis - O Angra Basquete Clube Adulto e Máster enfrentaram o Iguaba Basquetebol e conquistou sua quinta vitória seguida no Estadual Amador, sendo a terceira vitória na Série Ouro da competição, e segue firme e forte em busca do título inédito do campeonato da LSB.

Angra faz bonito na partida contra o Iguaba fora de casa Divulgação/Basquete Angra

A vitória sobre o Iguaba, nesse domingo,2, conteceu na Arena Sodiê, em Mesquita, pelo placar de 69 a 60. Matheus Lage foi o cestinha do Angra com 16 pontos e o reboteiro da equipe com 17 rebotes. O líder em assistências do time foi Carlinhos, com 8 assistências. Próximo jogo do Angra Basquete adulto será no dia 22 de julho, às 16h, contra o Municipal.

E o time Máster +40 do Angra Basquete venceu o Barramares por 89 a 73, conquistando sua quarta vitória seguida no estadual Master+40. O cestinha da equipe foi Igor Talyuli, que marcou 33 pontos no jogo. O reboteiro do time foi Douglas Motta, com 14 rebotes, e ele também foi o líder em assistências do time na partida com 9 assistências.

Próximo jogo do Angra Basquete Master +40 será na mesma data da partida do adulto, dia 22 de julho, às 14h, contra o Combinado Copacabana.