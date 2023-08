Drogas apreendidas com jovem,19 anos, na Rua Jasmim no Bracuí - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 07/08/2023 10:41 | Atualizado 07/08/2023 12:04

Angra dos Reis – O jovem D.C.S.S,19, foi preso na tarde desse domingo,6, por policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área(CPA)/33º BPM, na rua Jasmim, no bairro Bracuí, em Angra dos Reis/RJ, suspeito de tráfico de drogas.

Com o jovem a PM apreendeu 11 pedras de crack (33 gramas), 87 tiras de maconha ( 87 gramas) e tablete de maconha ( 500 gramas). A polícia chegou ao local após denúncia anônima pelo Disque Denúncia ( 0300-253-1177), de que havia tráfico na localidade. De posse das informações os agentes em diligência foram até a rua Jasmim, no Bracuí, constatando a informação.

Ao ser abordado pelos agentes, o jovem de 19 anos, informou que as drogas não era dele, e pertencia a outro homem que estava no local e ao avistar a viatura da PM fugiu. A PM prendeu o suspeito e encaminhou, junto com material apreendido, à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada pelo crime de tráfico de drogas ilícitas. Na delegacia foi constatada a ficha criminal. O suspeito tem três passagens pelo crime de lesão corporal e ainda um mandado de busca e apreensão de quando adolescente menor infrator.

Apreensão Sapinhatuba 3

Policiais do Grupamento de Ações Táticas do 33º BPM apreenderam , nesse domingo,6,uma pistola Bersa calibre 9mm e um rádio comunicador, no Morro da Sapinhatuba 3, depoius de um confronto com criminosos. Segundo a PM durante patrulhamento de rotina, os agentes foram recebidos a balas e revidaram. O material apreendido foi encaminhado à 166ª DP. Ninguém foi preso.

Segundo a Polícia Militar um adolescente de 15 anos, após o confronto foi encontrado caído na rua Sebastião salvador. Ele foi socorrido e levado para o HMJ, na Japuíba. Foi atendido e liberado. O adolescente foi apreendido e encaminhado para a delegacia, para prestar depoimento. Ainda de acordo com a PM ele disse que correu quando viu a ação da polícia e teria caído. Com ele foi encontrado o material apreendido ( pistola e rádio comunicador).

Rádio comunicador e pistola 9mm apreendidos na Sapinhatuba 3 Divulgação/PM

A Polícia pede à população que qualquer informação sobre ato suspeito na sua comunidade, ligue para o Disque Denúncia ( 0300-253-1177), WatsApp Anonimizado ( 021- 2253-1177) ou Aplicativo Disque Denúncia RJ.

Em todos os canais o anonimato é garantido.