Sentido Rio trãnsito lento - Divulgação

Publicado 07/08/2023 11:50 | Atualizado 07/08/2023 11:52

Angra dos Reis – Quem deixou para sair de casa, na manhã desta segunda-feira,7, um pouco mais tarde, pegou engarrafamento. O trânsito continua no sistema siga e pare, na altura do Mirante, no Camorim e no posto da PRF, em Jacuecanga, nos dois sentidos. O controle do fluxo está sendo feito pelas equipes da CCR Rio SP que administra a rodovia. Nos trechos há equipamentos e manutenção realizada pela concessionária.

Colisão entre carro e moto

Um motociclista foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros depois de se envolver, na manhã desta segunda-feira,7, em um acidente com um carro de passeio na rodovia Rio-Santos, altura da Vila da Petrobrás ( trevo da Transpetro). A única vítima, o motociclista, foi transferido para o Hospital Municipal da Japuíba.