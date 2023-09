Apreensão feita com o suspeito de ser um dos líderes do tráfico no bairro Parque Mambucaba - Divulgação/PM

Publicado 02/09/2023 18:42

Angra dos Reis – Uma ação da Polícia Militar prendeu em flagrante na última quinta-feira,31, um homem acusado de ser um dos chefões do tráfico de drogas no Parque Mambucaba, em Angra dos Reis/RJ.



Segundo a PM, uma denúncia anônima levou os agentes até o bairro onde o suspeito estaria escondido em uma kitnet. A ação da polícia foi rápida e eficaz. No imóvel, O homem foi localizado e preso em flagrante. Com ele foram apreendidas 1.500 cápsulas de cocaína e materiais que seriam utilizados por criminosos para montagem de um sistema de monitoramento. O homem, que não teve a identidade divulgada, foi levado para a delegacia e autuado por tráfico de drogas.



