Ninguém ficou ferido no incêndio - Divulgação/Corpo de Bombeiros

Publicado 02/09/2023 18:05 | Atualizado 02/09/2023 22:45

Angra dos Reis – Uma lancha de 50 pés, Kátia IV, pegou fogo no mar, na tarde deste sábado em frente a praia de Jurubaíba, conhecida também como praia do Dentista, na ilha da Gipóia, em Angra dos Reis/RJ. Segundo o Corpo de Bombeiros ninguém ficou ferido. A Capitania dos Portos esteve no local.

Em nota, a Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1º Distrito Naval (Com1ºDN), informou que a Delegacia da Capitania dos Portos em Angra dos Reis (DelAReis) tomou conhecimento, na tarde deste sábado (02) do ocorrido e que, no momento do incêndio, a embarcação estava fundeada e os tripulantes encontravam -se na areia. Sendo um condutor e quatro adultos. Não houve vítimas.

A nota continua "A DelAReis enviou, imediatamente, uma equipe à região com a finalidade de apurar os fatos. Ao chegar à localidade, não foi constatada poluição hídrica ou condições que afetem a segurança da navegação. Após a averiguação do ocorrido, o proprietário foi notificado a prestar esclarecimentos, nos termos do Art. 28 do Decreto 2.596/1998 (RLESTA)".

Ainda segundo a nota "um procedimento interno será instaurado para apurar causas, circunstâncias e

responsabilidades da ocorrência, bem como colher ensinamentos para reduzir a probabilidade de situações análogas no futuro. Concluído o procedimento e cumpridas as formalidades legais, o inquérito será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação e encaminhará à Procuradoria Especial da Marinha para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei n° 2.180/54".

"Cabe destacar que a Marinha incentiva e considera importante a participação da sociedade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio) e (24) 3365-1854 (diretamente com a Delegacia da Capitania dos Portos em Angra dos Reis - DelAReis para outros assuntos, inclusive denúncias). Também está disponível o e-mail delareis.ouvidoria@marinha.mil.br ".



A praia é muito frequentada por turistas. Outras embarcações estavam no local mas não foram atingidas.

