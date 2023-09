A colisão foi no trecho da Rio-Santos na altura da barreira fiscal - Divulgação/Corpo de Bombeiros

Publicado 02/09/2023 20:24

Angra dos Reis - Um acidente envolvendo dois carros de passeio, na tarde deste sábado,2, na rodovia Rio-Santos, na altura do bairro Pontal, em Angra dos Reis/RJ, deixa cinco vítimas, três adultos e duas crianças. Uma delas foi removida pelo SAMU para o Hospital Municipal da Japuíba, HMJ, com ferimentos no queixo. A unidade informou que foi atendida pela emergência, está sendo avaliada e passa bem.

As demais foram atendidas pela equipe do Corpo de Bombeiros e liberadas no local sem ferimentos. Ainda de acordo com a equipe de emergência, as cinco vítimas estavam no mesmo veículo. O motorista do outro carro envolvido no acidente nada sofreu.

Após atendimento das vítimas o trânsito foi liberado, sendo controlado pela equipe da CCR Rio SP Divulgação/Corpo de Bombeiros

Equipes da CCR controlaram o fluxo de veículos no trecho da rodovia, que ficou interrompido por cerca de 20 minutos nos dois sentidos Rio/Paraty, durante atendimento às vítimas. Neste momento segue sem retenção.