Apreensão feita no morro da Glória 1 na operação contra o tráfico realizada pela PM - Divulgação/PM

Publicado 10/10/2023 11:37

Angra dos Reis - A Polícia Militar está realizando operações contra o tráfico de drogas em Angra dos Reis/RJ, na costa verde. Na manhã desta terça-feira (10), as ações acontecem nos morros da Glória 1 e 2, Carmo e Peres, no centro da cidade. O objetivo prender traficantes, cumprir mandados de prisão e desarticular organizações criminosas, além de apreender drogas, veículos e armas utilizados pelos grupos que atuam na região.



Segundo balanço da PM foram apreendidos, hoje, no Morro da Glória 1 (cápsulas de cocaína, trouxinhas de maconha, frascos de lança-perfume, um rádio comunicador, uma espingarda calibre 28 e cinco munições do mesmo calibre).

Arma e rádio foram apreendidos com o suspeito baleado no Morro do Carmo. Ele não resistiu aos ferimentos e foi à óbito no HMJ Divulgação/PM

Ainda segundo informações, no Morro do Carmo na tarde de ontem (9), durante patrulhamento, policiais foram recebidos a bala, houve confronto. Um homem suspeito baleado foi socorrido pelos agentes e levado para o HMJ; Não resistiu e morreu no hospital da Japuíba. Com ele os policiais apreenderam uma arma e um rádio comunicador.



Todo material apreendido, ontem e hoje, foi encaminhado à 166ª DP onde as ocorrências foram registradas.



A operação continua e conta com policiais militares do 33° Batalhão da PM, policiais civis, uma ambulância da secretaria de saúde e um blindado, dando apoio à ação.