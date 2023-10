Seguem no estádio municipal jogos válidos pelas semifinais do Campeonato dos Servidores hoje às 19h - Divulgação/ eventos

Publicado 10/10/2023 10:19

Angra dos Reis - O Campeonato de Futebol dos Servidores tem rodada decisiva na noite desta terça-feira,(10) no Estádio Municipal, em Angra dos Reis/RJ. O time do Serviço Público, já classificado para as semifinais e a única equipe com 100% de aproveitamento na competição - com dois jogos e duas vitórias- entra em campo às 19h contra o time da Procuradoria Geral, em confronto válido pelo grupo B.

Os seis pontos conquistados pelo Serviço Público no campeonato foram nas vitórias sobre a Câmara Municipal, por (1 a 0), e a goleada diante da Defesa Civil, por (4 a 0).

A Procuradoria Geral garante sua classificação para as semifinais com uma vitória hoje à noite ou com um empate. A equipe tem dois jogos, quatro pontos ganhos, com uma goleada sobre a Defesa Civil por(7 a 1), e um empate em( 1 a 1) diante da Câmara Municipal.

O outro jogo de hoje pelo grupo A, o SAAE enfrenta a Secretaria de Parques e Jardins, e as duas equipes ainda lutam por uma vaga na semifinal. Parques e Jardins tem dois pontos, empates diante da Secretaria de Administração, (1 a 1), e contra a Secretaria de Esporte, também (1 a 1). Já o SAAE, tem um ponto, com uma derrota de (1 a 0) para a Secretaria de Esporte e um empate diante da Secretaria de Administração, ( 1 a 1).

Os dois últimos jogos da primeira fase do Campeonato de Futebol dos Servidores acontecem na semana que vem, dia 17, e entre eles está o confronto entre a Secretaria de Esporte, com quatro pontos, e Secretaria de Administração, com dois pontos, que também ainda lutam por uma vaga na semifinal pelo grupo A. O outro jogo, pelo grupo B, Câmara Municipal vai enfrentar a Defesa Civil, já eliminada, mas a Câmara depende do resultado de hoje entre Serviço Público e Procuradoria Geral.( Confira a tabela de jogos abaixo )



3ª e última rodada:



10/10 – terça-feira

19h – Serviço Público x Procuradoria Geral

20h30 – SAAE x Secretaria de Parques e Jardins



17/10 – terça-feira

19h – Secretaria de Esporte x Secretaria de Administração

20h30 – Defesa Civil x Câmara Municipal



Classificação:

Grupo A

1º) Secretaria de Esporte – 4PG/2J/1V/1E/0D/2GP/1GC/1SG

2º) Secretaria de Administração – 2PG/2J/0V/2E/0D/2GP/2GC/0SG

3º) Parques e Jardins - 2PG/2J/0V/2E/0D/2GP/2GC/0SG

4º) SAAE - 1PG/2J/0V/1E/1D/1GP/2GC/-1SG



Grupo B

1º) Serviço Público - 6PG/2J/2V/0E/0D/5GP/0GC/5SG

2º) Procuradoria Geral - 4PG/2J/1V/1E/0D/8GP/2GC/6SG

3º) Câmara Municipal - 1PG/2J/0V/1E/1D/1GP/2GC/-1SG

4º) Defesa Civil - 0PG/2J/0V/0E/2D/1GP/11GC/-10SG