Celebra a cultura local e compartilha momentos de diversão e aprendizado com a comunidade de Angra dos Reis e promete cativar corações e inspirar sonhos. - Divulgação/ Paolla Diniz

Publicado 11/10/2023 10:44 | Atualizado 11/10/2023 10:45

Angra dos Reis – Está em cartaz nesta quarta-feira, (11) vésperas de feriado nacional, no teatro municipal Câmara Torres, em Angra dos Reis/RJ, a peça teatral "Casa das Bruxas" - uma remontagem inspirada no aclamado filme "Abracadabra". Reunindo talentosos atores da cidade. Este espetáculo infantil promete uma experiência rica em arte, diversão e magia.” Esta produção reflete o compromisso e a paixão desses artistas em proporcionar uma experiência teatral memorável para o público de todas as idades” – disse Paolla Diniz produtora da peça.

A trama cercada de muitos mistérios e magia e promete atrair o público Divulgação/Paolla Diniz

Para deixar o público curioso, a trama narra a história de Carlos, um jovem que durante uma brincadeira de pique-esconde com seus amigos, faz uma descoberta surpreendente: a enigmática Casa das Bruxas. Sua curiosidade o impulsiona a desvendar os segredos das bruxas, mas ele acaba sendo capturado por essas misteriosas figuras. Embalada por música, dança e coberta por muita magia, esta peça convida pessoas de todas as idades a explorarem os mistérios da "Casa das Bruxas" e a se encantarem com esta envolvente história.

Quer saber e viajar nessa aventura, quarta-feira (11) sessões às 10h e às 15h, no Centro Cultural Theophilo Massad, classificação: Livre. Ingresso meia e antecipado R$ 10 e inteira R$20.

A peça tem no elenco: produção geral: Paolla Diniz; texto original: Bruno dos Anjos ; texto adaptado e direção: Elaine Alves; produção audiovisual: Larissa Torres, produção musical: Amanda Ayres e Erivelton Marks; iluminação e efeitos especiais: Gustavo Valente; atores: Flaviana Ayres, Ana Vitória, Letícia Soares, Malu Mancini e Rafael Soares.