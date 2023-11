Apreensão da PM nas Sapinhatubas e casinhas do Bracuí - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 15/11/2023 20:18

Angra dos Reis - Policiais do 5ºCPA/33ºBPM, com informações do Disque Denúncia, prenderam um homem foragido da Justiça, e dois suspeitos por tráfico de drogas, em operações nas Comunidades da Sapinhatuba 1, 2 e 3, e nas casinhas do Bracuí, nessa terça-feira (14) em Angra dos Reis/RJ. Nas ações foram apreendidos um revólver, munições e drogas.

A ação se deu quando equipe da P/2 foi verificar uma denúncia de tráfico de drogas na Sapinhatuba. Chegando no local avistou uma pessoa em atitude suspeita. O homem foi abordado e durante conferência de documentos foi constatado um mandado de prisão por tráfico de drogas e condutas afins, em aberto. A prisão foi efetuada pela equipe e o foragido conduzido à 166ª DP (Angra).

Dando continuidade, na segunda ação, por volta das 18:30h, a guarnição do GAT em patrulhamento nas casinhas do Bracuí, prendeu cinco pessoas em atitude suspeita. Na chegada e com aproximação dos policiais, os cinco homens saíram em fuga, houve perseguição. Eles foram encurralados pela guarnição. Dos cinco detidos, dois foram identificados como traficantes, e com eles foram apreendidos: um revólver Calibre. 38, contendo seis munições intactas, 205 pó branco (cocaína), 162 trouxinhas de maconha e um rádio transmissor. Os presos juntamente com o material foram levados à 166 DP(Angra), onde foram autuados pelo crime de Tráfico de Drogas e estão à disposição da Justiça.

