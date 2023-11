Bota fora irregular na Estrada do Marinas na entrada da cidade, segundo a polícia área permanente - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 15/11/2023 20:53

Angra dos Reis – Uma denúncia anônima ao Disque Denúncia Angra (0300 253 1177), através do programa Linha Verde, específico para denunciar crimes ambientais, levou policiais nesta quarta-feira (15) à Estrada do Marinas, em Angra dos Reis/RJ, na Costa Verde, onde se depararam com um” bota fora” irregular em área de preservação permanente.

Segundo o disque denúncia, os policiais lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga (4ª UPAm), de posse das informações se deslocaram a Estrada do Marinas, no local foi feita a fiscalização. Foi encontrado um "bota fora" irregular, com diversas espécies de vegetação e resíduos provenientes de construção civil, depositados diretamente ao solo, a menos de 10 metros de um curso de água. Ainda segundo os agentes, o local está inserido dentro da Área de Proteção Ambiental de Tamoios. Diante dos fatos e com base no artigo 60 da lei 9605/98, a equipe da 4ª UPAm se deslocou à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada. Ninguém foi preso.

Para denunciar crimes ambientais ao Linha Verde, a população de Angra dos Reis pode ligar para os telefones (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177 - ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).



