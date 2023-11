Apreensão Morro da Caixa D'Água - Divulgação/PM

Publicado 28/11/2023 16:43

Angra dos Reis - Os morros do centro de Angra dos Reis/RJ, ( Carmo, Peres e Santo Antônio), e Glória 1 foram alvos da Polícia Militar nesta terça-feira(28). Um veículo suspeito de ser usado pelo crime foi apreendido e mais dois por irregularidades no trânsito também foram retirados de circulação e encaminhados à 166ª DP.

A operação faz parte do planejamento da PM contra a criminalidade e tráfico de drogas na região. Cerca de 51 policiais militares do 33º BPM ( Angra) com apoio de um blindado atuaram nesta ação.

Apreensão no Morro da Caixa D'Água

Em outra ação da Polícia Militar, durante patrulhamento no Morro da Caixa D'Água, no centro da cidade, nesse domingo (26), agentes apreenderam 136 tabletes de maconha, 310 pinos de cocaína, 35 pedras de crack, 14 frascos de cheirinho da loló, uma balança de precisão e dois rádios comunicadores. Um menor de idade foi apreendido por conduta análoga ao tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na 166ª DP.