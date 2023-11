Motociclista caído na Rio-Santos aguardando socorro chegar - Divulgação

Motociclista caído na Rio-Santos aguardando socorro chegarDivulgação

Publicado 28/11/2023 16:51

Angra dos Reis – A terça -feira (28), foi marcada por acidentes na rodovia Rio-Santos em Angra dos Reis. A pista sentido centro, na altura do Mirante no Camorim foi interrompida. Três vítimas foram socorridas pelas equipes da CCR RioSP, e encaminhadas para o HMJ.

No km 476, na altura do bairro Camorim, próximo ao Mirante, um motociclista se envolveu em uma colisão com carro de passeio e foi socorrido no asfalto antes de ser encaminhado ao hospital. O condutor do carro nada sofreu. O outro acidente foi no km 500, no bairro do Frade, duas pessoas que estavam em uma moto sofreram queda e foram levadas pela concessionária para o Hospital Municipal da Japuíba (HMJ). Segundo a unidade, as vítimas desses acidentes foram atendidas na emergência e submetidas a exames e aguardam na observação.

O trânsito no km 476, sentido Rio, fluiu lentamente, durante o socorro das vítimas, não houve necessidade de interromper o fluxo. Já a pista sentido Paraty, onde a vítima estava caída foi interrompido por cerca de 30 minutos para remoção do acidentado.