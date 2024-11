Defesa Civil ( Angra) discute ações visando a chegada do verão - Divulgação/PMAR

Publicado 21/11/2024 21:32

Costa verde - A temperatura mudou na tarde desta quinta-feira, (21), nas cidades da costa verde do estado, no litoral houve queda na temperatura e a previsão de chuvas fortes e rajadas de ventos. A cidade que deve registrar o maior volume de chuva é Paraty com mais de 100mm entre sexta e sábado.

Equipe em alerta para um volume de mais de 100mm de chuva até sábado Divulgação/Defesa Civil Paraty

Em Angra já tem registro de rajadas de ventos de moderado a forte, na noite desta quinta-feira. O volume de chuva deve chegar a 30mm. Equipes da Defesa Civil já estão atentas e desde o início da tarde estão enviando mensagens sobre a previsão do tempo para as próximas horas.

Em Mangaratiba, a Defesa Civil usou a página oficial nas redes sociais para alertar sobre a chegada da frente fria, que deve se instalar em todo o estado até sábado.

Mangaratiba emergência pode ligar 199 ou 193 Divulgação/Prefeitura

Qualquer emergência basta acionar o 199( Defesa Civil) ou 193 ( Corpo de Bombeiros).

Atenção redobrada aos motoristas que forem trafegar pela rodovia Rio-Santos e a Saturnino Braga (155) que liga Angra a Barra Mansa, por conta das árvores ao longo da pista. As quedas dos robustos são frequentes com o vento forte, e em outras ocasiões já bloqueou as pistas interrompendo o trânsito. Verifique como está o tráfego na BR 101, nos canais da CCR Rio SP, antes de sair de casa. Qualquer emergência basta acionar os telefones expostos nos painéis ao longo da rodovia.