Prefeito eleito Cláudio Ferreti (E) com secretários de transição, em Brasília, com assessor da presidência do BNDES, Alexandre Almeida (centro) - Divulgação/Equipe de Transição

Publicado 21/11/2024 20:32

Angra dos Reis - O prefeito eleito de Angra dos Reis, Cláudio Ferreti, já está trabalhando para alcançar as metas propostas durante a campanha. Nesta semana, começou a construir, em Brasília, as bases para um conjunto de ações integradas com o Governo Federal visando o desenvolvimento do município. As atividades serão permanentes e terão o objetivo de concluir diversos empreendimentos e viabilizar novos projetos para aumentar a qualidade de vida da população, além de gerar oportunidades.

Acompanhado de André Pimenta, atual secretário de Planejamento e Parcerias, Victor Simões e Rodrigo Gouvea, que vão assumir as pastas de Articulações Governamentais e de Parcerias e Inovação Tecnológica na próxima gestão, Ferreti se reuniu, no início da semana, com diversos órgãos que têm entre suas atribuições contribuir para o avanço das cidades brasileiras.

As conversas começaram com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), principal financiador de projetos de longo prazo no país, especialmente nas áreas de infraestrutura, tecnologia e inovação. Ferreti e equipe foram recebidos pelo assessor da presidência, Alexandre Almeida.

As ações em discussão deverão abranger o setor de saneamento básico, com foco na ampliação e modernização das redes de abastecimento e distribuição de água e de coleta e tratamento de esgoto.

"Os possíveis investimentos tanto na ampliação e melhoria dos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto têm a capacidade de potencializar o turismo e, com isso, aquecer a economia de Angra, gerando emprego e oportunidade para a nossa população”, diz o prefeito eleito.

Em relação ao abastecimento de água, a equipe da PMAR tem por objetivo reduzir os efeitos das estiagens, que, em razão das mudanças climáticas, devem se tornar cada vez mais severas e duradouras. Outro projeto cuja viabilidade está sendo discutida é a recuperação da linha férrea que vai de Angra até o porto seco de Varginha, em Minas Gerais.

Além do BNDES, a equipe reuniu-se com técnicos da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), da empresa Infra S.A, e dos Ministérios do Planejamento e Orçamento e do Turismo.

