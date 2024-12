Acidente deixou o trânsito lento, sendo controlado pela CCR - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 25/12/2024 13:12

Angra dos Reis - Três pessoas ficaram feridas em uma batida entre dois carros, nessa terça-feira, 24, na Rio-Santos, em Angra dos Reis na costa verde. O acidente aconteceu na altura do km 513, no Frade. Duas vítimas foram levadas pelo resgate para o Hospital de Praia Brava, um adolescente, e um homem, de 29 anos, com ferimentos moderado e leve.



A unidade de Saúde informou que as vítimas foram atendidas e liberadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a outra vítima, (28), foi atendida e liberada no local.



Houve retenção na pista, com fluxo sendo desviado e controlado pela CCRRioSP.

Acidente na Serra D'Água

Outro acidente foi registrado na altura da Serra D'Água, na RJ 155, que liga Angra a Barra Mansa. Segundo o Corpo de Bombeiros uma capotagem de veículo próximo ao segundo túnel. A equipe de resgate foi acionada e chegando ao local, uma vítima, o motorista, de 50 anos, único ocupante, estava fora do veículo, sem ferimentos. Ele foi atendido e liberado no local.

Nos dois acidentes não se sabe a dinâmica. A PRF e PM estavam nos dois eventos.