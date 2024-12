Veículo atingido com queda de muro - Divulgação/PMAR

Veículo atingido com queda de muroDivulgação/PMAR

Publicado 21/12/2024 18:06

Angra dos Reis - A Secretaria de Proteção e Defesa Civil, colocou Angra dos Reis em estado de atenção, desde a noite dessa sexta-feira(20), em função das fortes chuvas que ocorreram atingindo a cidade. Foram registradas quedas de árvores em alguns bairros. Equipes de emergência da Defesa Civil, em apoio à ENEL e à Secretaria de Serviço Público, estão realizando a desobstrução e remoção de vegetais no Encruzo da Enseada, Ponta do Sapê, Ponta do Cantador e Vila Velha, locais mais atingidos com o temporal. O sábado (21) amanheceu nublado, porém abafado com períodos de chuva em alguns bairros, na parte da tarde.

Defesa Civil desobstruindo vias Divulgação/PMAR



Equipes de emergência em conjunto com técnicos do Departamento de Engenharia da Defesa Civil realizaram vistoria, após deslizamento parcial, com queda de muro, obstruindo parcialmente a estrada vereador Benedito Adelino, na Vila Velha. O imóvel não precisou ser interditado e nenhuma pessoa ficou ferida com a queda do muro. Equipes de emergência em conjunto com técnicos do Departamento de Engenharia da Defesa Civil realizaram vistoria, após deslizamento parcial, com queda de muro, obstruindo parcialmente a estrada vereador Benedito Adelino, na Vila Velha. O imóvel não precisou ser interditado e nenhuma pessoa ficou ferida com a queda do muro.

Técnico da Defesa Civil avalia estragos causados pelo temporal dessa sexta-feira Divulgação/PMAR



A previsão de chuva continua no município e a Defesa Civil está em estado de atenção.



Cadastre-se para receber alerta via SMS



Em Angra, mais de 40 mil pessoas estão cadastradas no sistema de aviso por SMS, que é gratuito. Para receber as mensagens com o cenário meteorológico, é necessário enviar um SMS para o número 40199, informando apenas o CEP da residência, pousada, hotel, local de trabalho etc. Mesmo sem créditos, o cidadão inscrito recebe as mensagens.

Dúvidas também podem ser esclarecidas pelos telefones da Defesa Civil: (24) 3365-4588, ou emergência 199 ou Corpo de Bombeiros 193.

